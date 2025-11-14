Topsquasher maakt spleetogen naar scheidsrechter en wordt gestraft

Brabantse squasher Rowan Damming (21) is door de internationale squashbond PSA voor zestien weken geschorst. Ook krijgt hij een boete van 1000 pond (1130 euro). De straf volgt na een incident tijdens de Japan Open, waar Damming een racistisch gebaar maakte richting de scheidsrechter. De Nederlandse Squashbond heeft de straf overgenomen en laat hem niet spelen.

Het ging halverwege de kwartfinale mis, vorige maand in Tokio. In de derde set vond Damming dat tegenstander Henry Leung een duidelijke fout maakte. Toen hij het punt toch verloor en na wat geruzie zijn zin niet kreeg, maakte hij een ‘anti-Aziatisch gebaar’ naar de Aziatische scheidsrechter. De geboren Bosschenaar die voor zijn sport verhuisde naar Eindhoven, waar hij traint, verloor zijn zelfbeheersing. Hij trok zijn ogen tot spleetogen. Ontoelaatbaar gedrag

Het moment zorgde voor een schokgolf in de squashwereld. De PSA reageerde al kort na het toernooi: „De PSA neemt zulke zaken extreem serieus en zal al het beschikbare bewijs in het onderzoek meenemen. De squashbond promoot juist respect, diversiteit en inclusie in de sport. Voor racisme en discriminatie is er geen plaats binnen de sport.”

Bekijk vanaf 1:43: 00 naar Rowan Damming die spleetogen maakt.

Wachten op privacy instellingen...

Begin deze week kwam de strafeis naar buiten. Damming wordt voor zeven overtredingen gestraft. Naast hoorbare en zichtbare obsceniteit gaat het om misbruik van racket, uitrusting en/of baan, het verlaten van de baan, onsportief gedrag, verbaal geweld en ernstige misdragingen. Geen nieuwe fouten maken

Van de zestien weken schorsing zijn er acht voorwaardelijk. Die komen er alsnog bij als hij zich binnen een jaar opnieuw misdraagt. Naast de schorsing krijgt hij een boete van 1000 pond. Volgens de PSA heeft Damming de straf geaccepteerd en gaat hij niet in beroep. Daarmee is de zaak voorlopig gesloten en mag de Brabander de komende maanden niet deelnemen aan internationale PSA-toernooien.