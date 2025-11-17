Gigantische campagne moet Nederlanders voorbereiden op noodsituaties
De campagne startte al om middernacht met berichten op borden langs de wegen. Sinds zes uur maandagochtend verspreidt de overheid de boodschap via meerdere kanalen. Zo verschijnen er crisisachtige banners en waarschuwingen op televisie, radio, social-media, in het openbaar vervoer, bij webshops en zelfs bij geldautomaten. Voor deze actie werkt de Rijksoverheid samen met veiligheidsregio's en gemeentes om de boodschap te verspreiden. Ze begrijpt dat dit voor veel mensen als onverwachts voelt, maar dat is juist de bedoeling, meldt een woordvoerder van veiligheidsregio Midden West Brabant. “We willen dat mensen het opmerken en zelf gaan nadenken over wat dit voor hen betekent.”
Waarom deze campagne?
De overheid wil mensen bewust maken van wat een noodsituatie inhoudt en wat zij zelf kunnen doen tijdens de eerste 72 uur. Deze eerste dagen zijn cruciaal om noodsteunpunten op te zetten, basisvoorzieningen te regelen en hulp te coördineren met gemeenten. ''Wij zijn in zo'n situatie druk bezig om alles te regelen, 112-meldingen aan te nemen en acute hulp te bieden aan de mensen die dat direct nodig hebben'', zegt Goossen. Het is volgens haar daarom belangrijk dat mensen zelfredzaam en voorbereid zijn. ''We hebben elkaar dan gewoon nodig en het is een kleine moeite om dat vooraf een keer te bespreken en de juiste spullen in huis te halen.''
Wat moet je doen?
De campagne richt zich op drie hoofdzaken: een noodplan, een noodpakket en erover praten. Een noodplan is simpel gezegd het plan dat je vooraf met je gezin, partner of andere naasten maakt voor zo’n situatie. Het gaat om duidelijke afspraken: hoe kom je veilig thuis, hoe bereik je elkaar en wat doe je als het telefoonverkeer uitvalt. In de campagne wordt benadrukt dat iedere situatie anders is: “Ben je thuis of op je werk? Moet je de kinderen nog ophalen van school of ben je actief als mantelzorger, dat is heel persoonlijk.” Maar als je duidelijke afspraken maakt, ben je volgens Goossen al goed op weg.
Het noodpakket moet voldoende bevatten om de eerste drie dagen door te komen. De basis bestaat uit water, een zaklamp en een noodradio, maar het pakket is persoonlijk. Iedereen heeft eigen benodigdheden voor de eerste 72 uur, zoals medicijnen of babyvoeding. Deze lijst is terug te vinden op de website van Denk vooruit.
Daarnaast is er aandacht voor noodcommunicatie via de radio, in zo’n situatie vaak de enige betrouwbare bron zodra de elektriciteit uitvalt. “Na twee tot vier uur zijn de zendmasten leeg en ligt het telefoonverkeer plat.” Via de radio hoor je wat er aan de hand is, hoelang het gaat duren en wat er van je verwacht wordt. “Je moet dan wel weten op welke frequentie je Omroep Brabant (zie kader) kan vinden, dus daar moeten mensen zich op voorbereiden.''
Op welke frequentie vind je Omroep Brabant?
De radiofrequenties voor Omroep Brabant is afhankelijk van de regio:
- West-Brabant: FM 91.0
- Midden-Brabant: FM 91.9
- Noordoost Brabant FM 95.8
- Zuidoost-Brabant FM: 87.5
Omroep Brabant radio geeft deze maandag de hele dag noodradio's weg. Luister dus (en sla de frequentie alvast op) en win!
Maar het belangrijkste blijft volgens de Goossens dat je er samen over praat, zodat iedereen weet wat er van elkaar wordt verwacht als het écht zover komt.
Waarom nu?
Volgens Goossen nemen de spanningen in de wereld toe, en daar kunnen we niet onderuit. ''Nederland is zeker niet in oorlog, maar ook niet in volledige vrede'', zegt ze. Er is een mogelijk scenario waar Nederland meer betrokken raakt in de oorlog en dan zullen we dat mogelijk meer gaan merken. ''We hopen daar natuurlijk niet te komen, maar dat is waar we met deze campagne even vanuitgaan.'' Een realistischer scenario is dat onze basisvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en drinkwater vaker kunnen uitvallen. Vooral de stroomuitval heeft dan grote gevolgen omdat veel grote systemen daarvan afhangen. Een storing kan een paar uur duren maar ook langer: ''Het kunnen ook dagen zijn als we pech hebben'', weet Goossen.
Wat nu?
Maandagavond om zes uur komt er een persconferentie waarin deze situatie nog verder wordt uitgelegd. Daarnaast ontvangen alle huishoudens een boekje met uitleg over wat ze kunnen doen ter voorbereiding en in geval van een noodsituatie, die is vanaf deze maandag ook online te lezen. De campagne duurt de hele dag.