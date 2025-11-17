Gigantische campagne moet Nederlanders voorbereiden op noodsituaties

'Nederland valt uit', is de boodschap die je maandag om de oren vliegt. Haperende beelden op tv, pop-ups online en waarschuwingen op openbare plekken. Het bericht duikt overal op en wijst op een mogelijke noodsituatie. Geen zorgen: zo ver is het nog niet. Het is een grootschalige overheidscampagne. Door 'Denk vooruit' moeten Nederlanders gaan nadenken over hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties, zoals bijvoorbeeld een langdurige stroomstoring.

De campagne startte al om middernacht met berichten op borden langs de wegen. Sinds zes uur maandagochtend verspreidt de overheid de boodschap via meerdere kanalen. Zo verschijnen er crisisachtige banners en waarschuwingen op televisie, radio, social-media, in het openbaar vervoer, bij webshops en zelfs bij geldautomaten. Voor deze actie werkt de Rijksoverheid samen met veiligheidsregio's en gemeentes om de boodschap te verspreiden. Ze begrijpt dat dit voor veel mensen als onverwachts voelt, maar dat is juist de bedoeling, meldt een woordvoerder van veiligheidsregio Midden West Brabant. “We willen dat mensen het opmerken en zelf gaan nadenken over wat dit voor hen betekent.”

Waarom deze campagne?

De overheid wil mensen bewust maken van wat een noodsituatie inhoudt en wat zij zelf kunnen doen tijdens de eerste 72 uur. Deze eerste dagen zijn cruciaal om noodsteunpunten op te zetten, basisvoorzieningen te regelen en hulp te coördineren met gemeenten. ''Wij zijn in zo'n situatie druk bezig om alles te regelen, 112-meldingen aan te nemen en acute hulp te bieden aan de mensen die dat direct nodig hebben'', zegt Goossen. Het is volgens haar daarom belangrijk dat mensen zelfredzaam en voorbereid zijn. ''We hebben elkaar dan gewoon nodig en het is een kleine moeite om dat vooraf een keer te bespreken en de juiste spullen in huis te halen.''



Wat moet je doen?

De campagne richt zich op drie hoofdzaken: een noodplan, een noodpakket en erover praten. Een noodplan is simpel gezegd het plan dat je vooraf met je gezin, partner of andere naasten maakt voor zo’n situatie. Het gaat om duidelijke afspraken: hoe kom je veilig thuis, hoe bereik je elkaar en wat doe je als het telefoonverkeer uitvalt. In de campagne wordt benadrukt dat iedere situatie anders is: “Ben je thuis of op je werk? Moet je de kinderen nog ophalen van school of ben je actief als mantelzorger, dat is heel persoonlijk.” Maar als je duidelijke afspraken maakt, ben je volgens Goossen al goed op weg.



Het noodpakket moet voldoende bevatten om de eerste drie dagen door te komen. De basis bestaat uit water, een zaklamp en een noodradio, maar het pakket is persoonlijk. Iedereen heeft eigen benodigdheden voor de eerste 72 uur, zoals medicijnen of babyvoeding. Deze lijst is terug te vinden op de website van Denk vooruit.

Daarnaast is er aandacht voor noodcommunicatie via de radio, in zo’n situatie vaak de enige betrouwbare bron zodra de elektriciteit uitvalt. “Na twee tot vier uur zijn de zendmasten leeg en ligt het telefoonverkeer plat.” Via de radio hoor je wat er aan de hand is, hoelang het gaat duren en wat er van je verwacht wordt. “Je moet dan wel weten op welke frequentie je Omroep Brabant (zie kader) kan vinden, dus daar moeten mensen zich op voorbereiden.''