90-jarige Jan straalt op postzegelbeurs Den Bosch: ‘Fantastisch’

Het is druk in de Maaspoorthal in Den Bosch. Rijen tafels, stapels albums en vooral veel oudere mannen die met een loep of pincet gebogen staan over postzegels. De ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging viert haar 95-jarig jubileum, en dat trekt verzamelaars uit het hele land naar de grote hal. Tussen hen misschien wel de oudste én de jongste bezoeker van de beurs.

Wim Teeuwissen uit Huizen buigt zich met een pincet over een album. Met zijn loep kijkt hij nauwkeurig naar een blauwe zegel. “Ja die loep heb ik nodig om ze goed te zien”, zegt hij. Wim is 61 jaar. “Ik ben misschien wel de jongste die hier is.” Hij is zichtbaar tevreden met zijn vondsten. “Ik heb al een boel postzegels gevonden die ik nog niet heb. Het is leuk omdat je probeert het compleet te krijgen. Net als bijvoorbeeld vroeger met de voetbalplaatjes.”

Wim gebruikt een loep (foto: Jos Verkuijlen).

Toch ziet hij met lede ogen hoe de hobby vergrijst. “Ik vind wel jammer dat er geen jongeren zijn. Ik heb mijn kinderen geprobeerd enthousiast voor het verzamelen te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Het postzegel verzamelen gaat uitsterven. Ik denk dat postzegels ook niet veel meer waard gaan worden.”

"Ik ben al heel mijn leven zoekende naar die ene."

Aan een andere tafel zit Jan de Swart uit Eindhoven. Zijn rollator staat naast hem, maar zijn handen trillen niet als hij nauwgezet bladzijde na bladzijde omslaat. Jan is 90 jaar. Vooral postzegels met treinen hebben zijn aandacht. “Ja, treinen en postzegels, fantastisch", zegt hij glunderend. “Het grootste deel van mijn collectie bestaat uit postzegels met treinen. Ik heb al meerdere landen compleet.” Hij verzamelt al ruim tachtig jaar. “Ik ben mijn hele leven al zoekende. Dat is het leven van de verzamelaar. Altijd blijven zoeken. Je blijft zoeken naar die ene. Je moet geluk hebben. Ik stroop zo wel wat af want ik heb tijd genoeg.”



Zijn liefde voor de hobby begon in oorlogstijd. “In 1943 kreeg ik de eerste envelop uit Curaçao. Daarmee ben ik begonnen.” Het brein is nog fit, vertelt hij, alleen het lichaam laat hem wat in de steek. “Het postzegel verzamelen gaat nog wel.”

"Ik wil best veel betalen voor één zegel."

Ab de Bruin uit Den Bosch staat gebogen over een zogeheten dubbeltjesboek, een boek waarin elke postzegel tien cent kost. “Als ik iets zie wat ik mooi vind, koop ik dat. Ik hoop iets waardevols te vinden, maar dat zal niet meevallen.” Hij is al 66 jaar lid van de Bossche vereniging en heeft thuis veertig albums liggen. “Die zijn voor zo’n negentig procent compleet. Dus ik ben al ver gevorderd. Ik mis alleen nog de duurdere zegels. Ik ben bereid voor één zegel zestig euro te betalen als ik die nog niet in mijn verzameling heb. Dus ik ben echt een enthousiast filatelist.”

Ab de Bruin uit Den Bosch is fanatiek verzamelaar (foto: Jos Verkuijlen).