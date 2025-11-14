Kadir K. reed man dood met 160 per uur en moet 1,5 jaar de cel in

Kadir K. (29) uit het Belgische Pelt krijgt anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het doodrijden van de 21-jarige Ahmed Al Mohamed in Bladel in oktober vorig jaar. Ook mag K. drie jaar niet rijden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Ahmed werd op 14 oktober 2024 met duizelingwekkende snelheid aangereden door Kadir K.

De jongeman werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. "Het slachtoffer was kansloos tegen dit nietsontziende rijgedrag van verdachte", schrijft de rechtbank in haar vonnis. "Uit alles volgt dat hij zich die noodlottige nacht als een alleenheerser op de weg waande zonder oog voor andere verkeersdeelnemers te hebben." Kadir K., die toen nog in Reusel woonde, lijkt er alles aan gedaan te hebben om een dodelijk ongeluk te veroorzaken. Hij reed met een waanzinnige snelheid van rond de 160 kilometer per uur over de Rondweg in Bladel, waar je op dat moment vanwege werkzaamheden maar 50 mocht. Hij raasde langs het stoplicht, dat al ruim zeven seconden op rood stond en ramde met zijn supersnelle Audi RS3 de auto van de 21-jarige Syrische vluchteling Ahmed Al Mohamed, die net vanaf de Bredasebaan de kruising opreed.

De rechtbank zag ook dat het niet voor het eerst was dat K. zo asociaal reed. Sinds hij die supersnelle auto in 2023 kocht, werd hij veel te vaak door de politie aangehouden voor te hoge snelheid en ander idioot rijgedrag als bumperkleven.

Nog maar drie weken nadat agenten hem hadden gefilmd op de snelweg en hem lieten zien hoe asociaal hij reed, gebeurde het dodelijke ongeluk in Bladel. Maar tijdens de zitting probeerde K. de rechtbank ervan te overtuigen dat het nu afgelopen is met dat racen op de openbare weg. K. is inmiddels in gesprek met een psycholoog om te werken aan zijn gedrag, want het kan niet zo zijn dat ‘de hele wereld voor mij moet wijken’, zo gaf hij aan. Tijdens de zitting probeerde K. uit alle macht om onder een celstraf én een rijverbod uit te komen. Daardoor zou hij zijn werk en inkomen verliezen, betoogde hij. Maar de rechtbank vindt de feiten te ernstig om K. er met een taakstraf vanaf te laten komen en hem zijn rijbewijs te laten houden. De rechtbank oordeelde dan ook dat K. achttien maanden cel krijgt, waarvan zes voorwaardelijk. En ook is hij drie jaar zijn rijbewijs kwijt.

Overal op de weg lagen brokstukken (Foto: Rico Vogels/SQ Vision).