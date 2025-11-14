Beoogd doelwit van martelcontainer Ahmet G. opgepakt in Turkije

De Amsterdamse cokebaron Ahmet G. is vrijdag in Turkije gearresteerd. G., die in 2020 op de dodenlijst stond van de beruchte martelcontainers in Wouwse Plantage, was het doelwit van een massale actie tegen vijf criminele organisaties. Hij wordt verdacht van het smokkelen van meer dan 11 ton aan drugs.

Samen met 120 andere verdachten werd G. opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie zou de aanhoudingen hebben verricht in operaties tegen vijf verschillende criminele organisaties, schrijft het Turkse medium Ahmet G. zou verdacht worden van twintig drugssmokkelzaken met een totale lading van meer dan 11 ton. Volgens het Turkse ministerie zou G. de spil zijn in een internationale criminele organisatie. Hij zou leiding hebben gegeven aan 11 andere verdachten in het buitenland. Ahmet G. werd in 2020 al in verband gebracht als mogelijk doelwit van de martelcontainers die werden aangetroffen in Wouwse Plantage. Er woedde destijds vermoedelijk een miljoenenruzie in de onderwereld, daarom werden de containers gebouwd als gevangenis voor de onderwereld.

Tandartsstoel en martelspullen

In december deed de politie een inval bij een loods aan de Julianaweg in het dorp. Maandenlang konden agenten via een geplaatste camera meekijken hoe criminelen daar in zeven zeecontainers hun hoogst eigen martelkamer maakten. Ook werden er cellen gebouwd, die met isolatiemateriaal vrijwel geluidsdicht waren en werd er een heel arsenaal aan martelwerktuigen gevonden bij de inval. In de loods stonden ook drie gestolen bestelbusjes en twee snelle BMW’s. In een naastgelegen ruimte was een zit- en slaapgelegenheid ingericht, waar 'bewakers' vermoedelijk langer konden verblijven. Ook was er een tandartsstoel in een van de containers geplaatst om slachtoffers toe te kunnen takelen, en konden ze in de cellen met handboeien in een kruispositie boven een chemisch toilet worden vastgebonden. Dodenlijst

De makers van de martelkamers zouden een dodenlijst opgesteld hebben, zo ontdekten NRC en Het Parool. Op die lijst stond onder meer G. Daarvoor werd er in 2019 ook al eens een poging gedaan om de Amstelveense crimineel van het leven te beroven. De inmiddels 62-jarige G. ontsprong in 2020 net de dans. De politie wist te voorkomen dat de martelcontainers ooit écht werden gebruikt.