Moerdijk verdwijnt: dit betekent het voor deze kersverse huiseigenaren

Je hebt een huis in Moerdijk gekocht en elf dagen later maakt de gemeente bekend dat het college wil dat het dorp verdwijnt. Dat overkwam de 31-jarige Lindsey en 30-jarige Terrence. Het stel voelt zich 'redelijk genaaid' en wil het er niet bij laten zitten. Ze nemen een jurist in de arm. Toch denkt advocaat en hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans dat de twee een betrekkelijk kleine kans hebben om hun gelijk te krijgen.

Volgens hoogleraar Jacques Sluysmans heeft het stel een kans, maar wel een kleine. "De gemeenteraad moet zich aan allerlei spelregels houden, maar als die regeltjes allemaal goed worden doorlopen dan houd je in de kern zo'n ontwikkeling nauwelijks tegen."

Voor Lindsey en Terrence zit er een hele bittere nasmaak aan de koop van hun nieuwe stek aan de Grintweg . "Je koopt een huis van de gemeente, en nu krijgen we dit nieuws. Ik vraag me af hoe dit kan." Volgens Terrence wist de gemeente Moerdijk over de plannen met het dorp. Daarom willen ze kijken wat er juridisch mogelijk is.

Bedrog?

Voordat Lindsey en Terrence naar de rechter stappen, moet er worden gekeken naar feitelijke omstandigheden en waar je precies beroep op kunt doen. "Je zou beroep kunnen doen op bedrog als je het idee hebt dat de gemeente wist wat er aan de hand was en dat bewust niet heeft verteld. Ik weet niet of dat in dit geval speelt, maar dat lijkt me op basis van wat ik weet onwaarschijnlijk", legt Sluysmans uit.

Hij denkt dat bedrog niet aan de orde is, maar in dat geval kun je volgens hem nog uitgaan van dwaling. "Bij dwaling speelt wel in hoeverre je zelf had kunnen informeren over de situatie. In Moerdijk kun je constateren dat het al een jaar of tien boven de markt hing dat er een risico was."

Praten met de gemeente

De beste stap is volgens Sluysmans om op korte termijn in overleg te gaan met de gemeente. Eerst praten voordat je naar de rechter stapt. "Misschien hebben ze dat al gedaan, dat weet ik niet. Als je redelijk in zo'n gesprek stapt, moet je daar met elkaar uit kunnen komen."

Overigens vindt de hoogleraar de actie van de gemeente Moerdijk ook niet bepaald handig. "Achteraf bezien is dat dom." Niet alleen vanwege het juridische gedoe dat er nu mogelijk volgt, ook door de financiële gevolgen voor de gemeente. Die zullen de kersverse kopers tenslotte voor een - waarschijnlijke hogere prijs dan de koopsom - weer moeten compenseren. "Ze zijn nu duurder uit."

