Moerdijk verkocht nog huizen vlak voor bekendmaking over einde dorp

De gemeente Moerdijk heeft elf dagen voordat bekend werd dat het college wil dat het dorp verdwijnt, nog huizen verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De kopers zijn niet op de hoogte gebracht van de plannen van de gemeente, en laten het er dan ook niet bij zitten. Ze hebben een jurist in de arm genomen: "Natuurlijk hebben ze dit geweten, zoiets verzin je niet pas een week van tevoren."

Anti-kraak De gemeente probeerde de huizen vervolgens te verkopen, of verhuurde de huizen tijdelijk. Op dit moment worden in Moerdijk meerdere huizen, waaronder het pand van het voormalige Café de Put, tijdelijk bewoond door anti-krakers.

Het gaat om twee panden aan de Grintweg en de Steenweg in het dorp Moerdijk . De panden zijn eerder in handen van de gemeente gekomen door de Moerdijkregeling. Volgens deze regeling konden huizeneigenaren hun woning gegarandeerd verkopen aan de gemeente, voor een vooraf vastgesteld percentage van de waarde.

Dat laatste is bij de huizen waar het nu over gaat ook gebeurd. Maar op 31 oktober zat de gemeente dan toch samen met de nieuwe eigenaren bij de notaris om de koopovereenkomst te tekenen. Voor één huis werd ruim 500.000 euro betaald, voor het andere huis bijna 700.000.

'Dagje afkoelen'

Lindsey (31) en Terrence (30) zijn de kopers van de woning aan de Grintweg. Terrence vertelt aan Omroep Brabant dat hij wel 'een dagje af moest koelen' nadat hij het nieuws hoorde. Nu meldt hij gelaten zich 'wel redelijk genaaid' te voelen door de actie van de gemeente. "Je koopt een huis van de gemeente, en nu krijgen we dit nieuws. Ik vraag me af hoe dit kan."

Hoe het kan is de vraag, maar dat de gemeente wist over de plannen met het dorp staat voor Terrence vast. "Natuurlijk hebben ze dit geweten, zoiets verzin je niet pas een week van tevoren. Dit vind ik niet echt eerlijk, laat het dan gewoon anti-kraak en verkoop het niet. Ik vind het gewoon heel jammer."

Jurist in de arm genomen

Want een huis kopen is niet zomaar iets: "We hebben hier heel lang voor moeten sparen en ook al heel veel geïnvesteerd in het huis". Het plan was om nog meer te investeren, en dat gaat ook gebeuren. "We gaan maar door, we maken er iets moois van, meer kun je niet doen. Wat heeft het voor zin om boos te worden?"

Toch hebben Terrence en zijn vriendin wel een jurist in de arm genomen. "Tegen de gemeente zou ik willen zeggen: geef ons duidelijkheid en zorg dat het Rijk ons straks goed uitkoopt. Al lijkt het me een flinke uitdaging om zo'n huis als dit voor deze prijs ergens anders te kopen." Het stel wacht af: "Ze geven aan goed voor de mensen te gaan zorgen. Ik zou zeggen: kom je beloftes na."

Reactie gemeente

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de gemeente tijdens de verkoop niet op de hoogte was van de plannen met Moerdijk. Eerder gaf burgemeester Moerkerke aan dat de aanloop naar de beslissing om Moerdijk op te willen heffen al begon in juli van dit jaar. "Op 7 november hebben we als college de knoop doorgehakt", aldus Moerkerke.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze voor deze kopers geen speciale regeling kunnen treffen, omdat ze niet op de zaken vooruit willen lopen. Op de vraag waarom de gemeente, in deze fase van de plannen rond Moerdijk, nog huizen verkocht heeft geeft de woordvoerder geen antwoord.

Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.