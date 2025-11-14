Jan Biggel stelt zijn nieuwe 'vrouwke' voor: 'Ik ben niet ineens knap'

Love is in the air in huize Jan Biggel. Hij had het zelf nooit voor mogelijk gehouden, maar na zijn artiestenreis in Turkije kwam hij niet alleen terug met een gierende kater, maar ook met een nieuwe spetter aan zijn arm. De zanger uit Liempde is tot over zijn oren verliefd. Tijd om zijn Helga eens voor te stellen.

De bekende artiestenreizen liegen er niet om. Dagenlang zingen, bier tanken en bakken onder het mediterrane zonnetje. Zoals zo vaak ging Biggel ook vorige week op pad, dit keer met zeshonderd fans in zijn kielzog naar de Turkse rivièra. Maar maandag bleek dat hij naast een wat verbrand huidje ook met een nieuwe vlam terug was gekeerd. "Ja, hij is heel leuk, het klikte ineens en de vonk sloeg over", zegt Helga met twinkelende oogjes aan tafel bij de Talkshow "Je had zeker te veel gedronken, ofnie?", lacht Biggel er tegenin. De twee bulderen het uit. "Het was wel gezellig," knikt Helga instemmend. Die liefde werd meermaals bezegeld met een drankje, ofja, een aantal. Voor de camera van Omroep Brabant werd er zelfs al zoetjes aan gesproken over kleine Biggeltjes. "We kunnen het in ieder geval proberen", brulde de zanger die furore maakt met hits als Ons moeder zeej nog en Lilluke Linda.

Maar wie is nou die mysterieuze rosse schoonheid die het hart van Jan Biggel wist te beteugelen? "Ja, eigenlijk Jan, maar dan wel altijd vrolijk," vertelt Helga. De goedlachse Eindhovense: "Mijn vrienden zijn blij voor me, die zeggen: 'Da’s dezelfde gek als gij.'"



Jan waagt een dansje met zijn sweetheart (foto: Facebook).

Een aantal beelden van de vakantie laten zien hoe de tortelduifjes elkaar vonden. Een filmpje waarop de twee schuifelend in het Turkse maanlicht een dansje wagen. En een ander clipje waarbij de twee welgeteld zeven piña colada’s te lijf gaan. Aan de arm van zijn Eindhovense liefje danste Biggel zelden zo goed in de maat. "We kenden elkaar al langer. Ik kwam haar tegen op verschillende eerdere muziekreizen", vertelt de zanger. En het moge duidelijk zijn, Helga wist zich door de hordes aan aanbidders naar de voorste plek bij het podium te boksen. "Weet je wel niet hoe moeilijk dat is? Op die muziekreizen met al die vrouwen, dan moet ik me een beetje afschermen," al wuivend maakt hij de gebaren hoe hij de gretige entourage weg houdt.

"Ik dacht: hier klopt iets niet, ik ben niet knapper geworden."

"Ja, eerst zong ik niet, toen wilde niemand mèn. En toen ik begon met zingen, moet je eens kijken wat er allemaal aan kwam lopen. Ik dacht: hier klopt iets niet, ik ben niet knapper geworden."



De zanger uit Liempde had eigenlijk de moed al opgegeven. "Ik dacht: ik zal wel te veel noten op de zang hebben," zegt Biggel. "De relaties die ik hiervoor had, duurden maar een uur en kostten 250 euro", schatert Biggel.



"Maar toen kwam ik haar tegen." En de Eindhovense sirene heeft aan heel wat eisen moeten voldoen, want kieskeurig is hij wel. "Ze moet van dezelfde leeftijd zijn, zelfstandig zijn, ze moet spontaan zijn", begint de volkszanger op te sommen, op zijn vingers meetellend. "Lief, klein rugzakje. Het zal allemaal wel niet bestaan, dacht ik."

"Hij is heel romantisch."