Petitie tegen verdwijnen Moerdijk telt meer stemmen dan inwoners

Je kon erop wachten en dat hoefde niet eens lang. Een paar uur nadat inwoners het slechte nieuws hoorden dat hun dorp Moerdijk waarschijnlijk gaat verdwijnen, verscheen er een petite: 'Sloop het dorp Moerdijk niet'. Na drie dagen hebben al ruim 1800 mensen hier hun handtekening onder gezet. Dat zijn er vrijdagavond dus al zo'n 700 meer dan het dorp aan inwoners telt.

De opsteller van de petitie constateert 'dat het dorp met sloop bedreigd wordt om zo de haven meer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat het de haven is die het dorp met de grond gelijk wil maken. En dat de inwoners van Moerdijk niet weg willen'.

En dus roept de petitie op om het plan te laten varen om Moerdijk te slopen en de bewoners met rust te laten, zodat ze in hun huis kunnen blijven wonen.

De haven van Moerdijk is overigens niet de partij die beslist of Moerdijk van de aardbodem verdwijnt of niet. Dat is in eerste instantie de gemeente Moerdijk. Die neemt daar woensdag 19 november definitief een besluit over. Daarna is het de beurt aan de provincie en het Rijk, die ieder op 1 december verdere besluiten over de toekomst nemen.

