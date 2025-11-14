Petitie tegen verdwijnen Moerdijk telt meer stemmen dan inwoners
De opsteller van de petitie constateert 'dat het dorp met sloop bedreigd wordt om zo de haven meer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat het de haven is die het dorp met de grond gelijk wil maken. En dat de inwoners van Moerdijk niet weg willen'.
En dus roept de petitie op om het plan te laten varen om Moerdijk te slopen en de bewoners met rust te laten, zodat ze in hun huis kunnen blijven wonen.
De haven van Moerdijk is overigens niet de partij die beslist of Moerdijk van de aardbodem verdwijnt of niet. Dat is in eerste instantie de gemeente Moerdijk. Die neemt daar woensdag 19 november definitief een besluit over. Daarna is het de beurt aan de provincie en het Rijk, die ieder op 1 december verdere besluiten over de toekomst nemen.
