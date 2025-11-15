Dubbel pech voor boodschappenbezorger: bestelbus rolt twee keer van dijk af

Een chauffeur van de bezorgdienst van Albert Heijn heeft een zaterdag gehad om heel snel te vergeten. Tot twee keer toe rolde zijn bestelbus in Werkendam van de Werkensedijk af. Niet alleen verloor hij een deel van de boodschappen die hij vervoerde, ook raakte zijn wagen beschadigd.

Hoe de bezorger rond half tien 's ochtends de eerste keer precies achteruit van de dijk is gereden, is onduidelijk. Wel vlogen de nodige boodschappenboxen en stellingen achteruit de laadruimte.

Twee keer pech

Vervolgens is een berger opgeroepen om de bestelbus weer de dijk op te takelen. Een groot bergingsvoertuig wist de wagen weer omhoog te krijgen, maar daarna ging het weer mis.

Want in plaatst dat de bestelbus netjes op weg op de dijk blijf staan, rolt hij verder, zo de andere kant van de dijk af. Terwijl dat gebeurt kantelt de wagen nog bijna, maar uiteindelijk belandt de blauwe bestelwagen met een flinke plons in het water.

In het water

Het zijn kolderieke beelden, maar voor de berger is het een nachtmerrie die dan ook met zijn handen naar zijn hoofd lijkt te grijpen als hij ziet hoe de bestelbus die hij net 'gered' heeft, zo weer de dijk af gaat.

Werkendam zal inmiddels wel berucht zijn bij bezorgers van Albert Heijn. Vorig jaar maart ging het daar ook al mis op een dijk toen een bezorger vergat de handrem erop te zetten terwijl die de boodschappen afleverde.