Geslacht kleinkind Frans en Mariska bekend: 'Het avontuur begint'

De familie Bauer krijgt er nog een jongen bij. Frans en Mariska Bauer worden opa en oma van een kleinzoon. Mariska plaatste zaterdag een bericht op Instagram waarin zoon Jan en zijn vriendin Danique het geslacht van de baby onthullen.

Frans en Mariska maakten begin november bekend dat ze opa en oma worden. Zaterdag laten ze in een filmpje zien hoe Jan en Danique op een groots uitgepakte 'gender reveal party' een enorme taart aansnijden. De binnenkant is blauw: ze krijgen een zoon. Na de bekendmaking springt Mariska dolblij in de armen van Frans.

"Its a boy!", schrijft Mariska bij haar post op Instagram. "Onze kleinzoon komt eraan! Het avontuur als opa en oma begint… en wat kijken we ernaar uit."

Na Christaan (24), Jan (23), Frans Junior (20) en Lucas (16) is de volgende jongen dus onderweg. Jan en Danique verwachten hun eerste baby in mei.