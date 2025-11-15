Deel bewoners mag terug naar huis na grote brand in woonzorgcentrum
Deel bewoners mag terug naar huis
Een deel van de bewoners van het woonzorgcentrum mag weer naar huis. Ze worden zo bij elkaar geroepen en mogen dan onder begeleiding terug naar hun woning. Ook de bewonersgroep die structurele zorg nodig heeft mag grotendeels terug.
Bewoners van veel zelfstandige appartementen moeten vannacht ergens anders slapen. Hulpverleners en de gemeente 'denken mee' om te kijken waar dat gaat zijn.
Telefoonnummer voor vragen
Als mensen toch nog vragen of zorgen hebben over bewoners van het woonzorgcentrum, kunnen ze bellen naar het publieksnummer van de gemeente Tilburg: 013 542 99 99.
Veel bewoners met familie mee
De Veiligheidsregio is nog steeds bezig met bekijken welke woningen weer begaanbaar zijn. Dat kost tijd, omdat het veel appartementen zijn die gecontroleerd moeten worden. Veel bewoners in het Van der Valk Hotel hebben al contact gehad met vrienden en familie. Zij mogen, als ze zich hebben geregistreerd, met hun familie mee.
De gemeente Tilburg is nog steeds op zoek naar een opvanglocatie voor de nacht voor bewoners die nergens terechtkunnen. Voor bewoners die op zeer korte termijn medicatie nodig hebben, wordt dat geregeld. Er is ook psychische hulp ingeschakeld voor bewoners die dat nodig hebben.
Nog onduidelijk waar bewoners slapen
De gemeente Tilburg gaat opvang regelen voor bewoners van woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg die zaterdagavond niet naar huis kunnen. Na de grote brand is het nog onduidelijk wie er op welke termijn terug naar het centrum kan.
Bewoners over brand: 'Leek wel Oekraïne'
Bewoners van woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg schrokken zaterdagavond op van een brand in het complex. Tot hun verbazing zagen ze ineens een stoet hulpdiensten de parkeerplaats oprijden, waarna ze halsoverkop moesten worden geëvacueerd. “Het leek wel Oekraïne”, zegt een bewoner.
Brand begon in meterkast
De brand begon zaterdagavond in een meterkast op de tweede verdieping. Wat er precies misging, is nog onduidelijk.
Speciaal telefoonnummer
Er komt een speciaal telefoonnummer waar bezorgde familieleden en vrienden naartoe kunnen bellen als zij vragen hebben over de bewoners. Dat komt te staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Bewoners en de Veiligheidsregio vertellen over de brand:
Bel niet naar het hotel
Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat vanwege de massale opvang in het Van der Valk Hotel, er veel naar het hotel gebeld wordt door bezorgde familieleden. De gemeente snapt dat, maar zegt dat het hotel mogelijk geen duidelijkheid aan de familie kan geven of ze in contact met bewoners kan brengen.
De gemeente en Veiligheidsregio roepen bezorgde familieleden daarom op om niet naar het hotel te bellen. Zo kan 'de rust voor de bewoners en het werk van de hulpverlening gewaarborgd blijven'.
Nog mensen binnen
Niet alle bewoners zijn uit het complex gehaald: er zitten er nog een aantal binnen. Dat zijn mensen die echt zorg nodig hebben en die de hulpverleners liever niet naar buiten halen. Het gaat onder andere om mensen met dementie. Deze bewoners zijn niet in gevaar, ze kunnen veilig op hun kamer blijven.
Nieuwe zwaargewonde
De Veiligheidsregio meldt nu dat er nog een zwaargewonde is gevallen. In totaal zijn er nu dus drie zwaargewonde en één lichtgewonde slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Alle zwaargewonden hebben rook ingeademd.
De avond in beeld
Drie slachtoffers
Bij de brand zijn twee zwaargewonden en één lichtgewonde gevallen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan Omroep Brabant weten. Eerder werd nog gesproken over drie zwaargewonden. Allen zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. De woordvoerder hoopt dat het bij de drie slachtoffers blijft omdat er nog altijd gecontroleerd wordt of iedereen tijdig het woon-zorgcomplex kon verlaten.
Brand onder controle
De brandweer heeft de brand in het woonzorgcentrum onder controle. De brand viel mee, maar veroorzaakte veel rook. Daarom was het noodzaak om iedereen uit het complex te halen en op te vangen in het Van der Valk Hotel vlakbij.
Er wordt nu kamer voor kamer gecontroleerd door de brandweer of er nog mensen binnen zijn en hoe het met de hoeveelheid rook zit.
Snel geëvacueerd
Het lijkt erop dat de bewoners heel snel na de melding hun woning moesten verlaten. Sommigen staan buiten zonder jas. Zij krijgen van hulpverleners warmtefolie aangeboden.
De brand in beeld
Zo ziet de situatie in Tilburg eruit:
Brand lijkt kleiner
De brand lijkt kleiner te worden, meldt de Veiligheidsregio. Ook de rook wordt minder, maar het advies blijft om uit de rook te blijven. De brandweer is nog druk bezig met het blussen. Er is ook een waterleiding gesprongen, waardoor er een waterlekkage is. Waar dat precies is, is nog onduidelijk.
Drie gewonden
Drie zwaargewonde slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio worden zo'n tweehonderd bewoners geëvacueerd.
Opvang in hotel
De bewoners van de Leyhoeve worden in het nabijgelegen Van der Valk Hotel ondergebracht. Drie zwaargewonde slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
GRIP 1
Er is door de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 1. Dit wordt gedaan wanneer er bij een incident coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en/of politie. Op de plaats van het incident wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht om de coördinatie te stroomlijnen.
Grootschalige evacuatie
Honderden mensen, waarvan een groot deel slecht ter been is, moeten geëvacueerd worden uit het Tilburgse woonzorgcentrum. De brandweer en BHV'ers zijn daar nu mee bezig, en ook een ME-peloton van de politie kwam helpen bij de ontruiming. Zij werden niet speciaal opgeroepen, maar waren al in de buurt vanwege een voetbalwedstrijd.
Zeer grote brand
In woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Midden-West Brabant. Het gebouw aan de Dokter Bloemenlaan wordt ontruimd. Het vuur ontwikkelt zich vanaf de tweede verdieping.