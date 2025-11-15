LIVE | Zeer grote brand in woonzorgcentrum begon in meterkast

19.43

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat vanwege de massale opvang in het Van der Valk Hotel, er veel naar het hotel gebeld wordt door bezorgde familieleden. De gemeente snapt dat, maar zegt dat het hotel mogelijk geen duidelijkheid aan de familie kan geven of ze in contact met bewoners kan brengen.

De gemeente en Veiligheidsregio roepen bezorgde familieleden daarom op om niet naar het hotel te bellen. Zo kan 'de rust voor de bewoners en het werk van de hulpverlening gewaarborgd blijven'.