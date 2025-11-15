Deel bewoners mag terug naar huis na grote brand in woonzorgcentrum
Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur een zeer grote brand uit in woonzorgcentrum Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, waarvan sommige zelfstandig zijn en andere juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een leiding brak, waardoor er waterschade ontstond.
De hulpdiensten schakelden al snel op naar GRIP 1. Dat wordt gedaan wanneer er bij een incident coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. Zo'n tweehonderd bewoners moesten meteen worden geëvacueerd. Ze werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel.
Rook ingeademd
Vier slachtoffers ademden rook in en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Voor zover bekend raakten er niet meer mensen gewond.
Rond zeven uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De brand viel uiteindelijk mee, maar veroorzaakte veel rook. De hulpdiensten begonnen met het controleren van alle kamers, om zo te checken welke woningen veilig genoeg waren.
Ergens anders slapen
Bij het hotel werden veel opgevangen bewoners opgehaald door familie en vrienden. Een deel van de bewoners mocht zaterdagavond weer naar huis. Ook de bewonersgroep die structurele zorg nodig heeft mag grotendeels terug.
Bewoners van veel zelfstandige appartementen moeten vannacht ergens anders slapen. Hulpverleners en de gemeente 'denken mee' om te kijken waar dat gaat zijn.