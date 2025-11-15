Deel bewoners mag terug naar huis na grote brand in woonzorgcentrum

Een deel van de bewoners van woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg mag weer naar huis. Lange tijd was onduidelijk waar de bewoners in de nacht van zaterdag op zondag konden overnachten vanwege een zeer grote brand. Veel bewoners van zelfstandige appartementen moeten vannacht ergens anders slapen.

Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur een zeer grote brand uit in woonzorgcentrum Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, waarvan sommige zelfstandig zijn en andere juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een leiding brak, waardoor er waterschade ontstond. De hulpdiensten schakelden al snel op naar GRIP 1. Dat wordt gedaan wanneer er bij een incident coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. Zo'n tweehonderd bewoners moesten meteen worden geëvacueerd. Ze werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel.