Man vermoedelijk neergestoken, politie vindt sporen in straat om de hoek

Vandaag om 13:56 • Aangepast vandaag om 14:49
De man werd gewond gevonden op straat in Oss (foto: Persbureau Heitink).
De man die zaterdagnacht gewond werd gevonden op de Pater Bleijstraat in Oss is vermoedelijk neergestoken in een straat om de hoek. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Die denkt dat de 24-jarige man uit Nistelrode is neergestoken ergens rond de Kardinaal de Jongstraat.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De man werd rond kwart over twee 's-nachts op straat aangetroffen en werd op dat moment geholpen door enkele omstanders. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend.

Uit het onderzoek blijkt dus dat het steekincident waarschijnlijk heeft plaatsgevonden aan de Kardinaal de Jongstraat. De politie heeft daar sporen veiliggesteld, spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van de Kardinaal de Jongstraat of de Pater Bleijsstraat waarop mogelijk iets te zien is, wordt gevraagd contact op te nemen.

