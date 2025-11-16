Club strijdt tegen lot: van Tussen Puinhopen Opgericht naar opgeheven?

Het begon ooit tussen de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Zo kwam voetbalclub TPO in Moerdijk ook aan hun naam: Tussen Puinhopen Opgericht. Nu vrezen de leden dat het wordt: Tussen Puinhopen Opgeheven. Zondag zorgde de dreigende opheffing van het dorp bij de voetbalclub voor veel strijdlust. "We gaan voor dit dorp door het vuur."

TPO-bestuurslid Jaap, loopt al vanaf zijn twaalfde rond op de club in Moerdijk. hij vreest dat de club straks eindigt zoals ze ooit begon: tussen de puinhopen. "Dat is wel ironisch aan de situatie", zegt hij met een wrange lach. "Maar we moeten door, hoe moeilijk dat ook is. De club is een familie, en die legt de strijdbijl niet zomaar neer." Hij kan niet zonder zijn ‘cluppie’. "Ik zou niet weten wat ik met mijn tijd moet doen. Ik open hier de poorten en ik sluit ook weer af. Voetbal is mijn lust en mijn leven. Het zou zonde zijn als ze dat van mij afnemen."



Bij barvrouw Henny zorgt het voor dubbele gevoelens. "Ik wil hier absoluut niet weg. Ik heb hier mijn vrienden, familie en natuurlijk de voetbalclub." Toch houdt ze hoop op een goede afloop. "Aan de ene kant denk ik: het is maar een voorstel en ze kunnen ons niet zomaar wegsturen. Aan de andere kant heb ik nog geen oplossingen gehoord, en dat zorgt voor spanning."

"Het opheffen van Moerdijk is overal het gesprek van de dag."

De club betekent veel voor de leden, zegt Henny. "Ze komen hier iedere zondag voor de gezelligheid, zowel op het veld als in de kantine. Daarnaast organiseren we regelmatig een quiz, een feestje of andere activiteiten, voor jong en oud. Het is hier echt een plek van saamhorigheid."



Toch ontgaat het de barvrouw niet dat het de afgelopen week alleen maar over de verdwijning van Moerdijk gaat. "Iedereen heeft het erover. Ze zijn boos en verdrietig dat deze beslissing zomaar over onze rug is genomen." Het speelt verder dan de voetbalkantine. "Het is overal het gesprek van de dag. Je ontkomt er gewoon niet aan, zelfs als je de hond uitlaat."

TPO (in het rood) in een wedstrijd tegen De Schutters (foto: Eva de Schipper)

Het bestuur en de vrijwilligers willen de club zo lang mogelijk in stand houden. "We houden alle ballen in de lucht en gaan niet zomaar weg", zegt Hal strijdlustig. "We gaan gewoon vechten voor onze plek. De buurt-app is al ontploft, iedereen staat klaar om voor Moerdijk door het vuur te gaan."

"Soms heb je geen keuze."