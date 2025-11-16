Katten beschoten met kruisboog: beschadigde darm en pijl in het hoofd

Twee katten zijn afgelopen week beschoten met een kruisboog aan de Metiuslaan in Eindhoven. Het eerste slachtoffer kreeg een pijl in z'n buik en moest worden geopereerd, de ander kreeg een pijl in z'n hoofd, net naast z'n oog. Dierenkliniek Eindhoven roept de schutter op om zich te melden.

Twee katten werden beschoten aan de Metiuslaan (ten noordwesten van het centrum van Eindhoven), op nog geen honderd meter van elkaar vandaan weet dierenarts Stijn Peters. Het dierenziekenhuis plaatste een bericht op Instagram om mensen te waarschuwen. "Maar ook in de hoop dat de dader zich een hoedje schrikt. Als het echt een stoere jongen is, dan komt hij op de praktijk betalen voor de onkosten. Naast al het leed, heeft het de eigenaren ook veel geld gekost." De eerste kat kreeg vorige week zondag een pijl in z'n lijf. Het baasje van de kat had de pijl er van schrik meteen uitgetrokken.

"Eenmaal in de praktijk zag mijn collega dat de kat een gat in z'n buik had. We besloten om een specialist te laten kijken omdat er van binnen van alles aan de hand kon zijn. Bij de specialist bleek uiteindelijk dat een stuk darm was beschadigd." Een gevaarlijke aandoening volgens Peters waar de kat ook aan had kunnen overlijden. Het dier moest worden geopereerd en is nog aan het herstellen.

"Dat er met een kruisboog op een kat geschoten wordt, dat is voor ons de eerste keer."

Zaterdagavond kwam het tweede slachtoffer in het dierenziekenhuis. Het dier had een schotwond op z'n neus waarbij ook de schedel en het gehemelte waren geraakt. "Gelukkig was er geen oog geraakt of andere structuren. Het dier had vooral veel pijn en was geschrokken." De dierenarts heeft de wond schoongemaakt en alles onderzocht, het beestje kon met pijnstilling en antibiotica naar huis. Dat er op katten geschoten wordt is volgens de dierenarts niet nieuw. "We zien het regelmatig, dat katten met bijvoorbeeld bukskogeltjes in hun lijf bij ons komen, dat ze verlamd raken. Maar dat er met een kruisboog op een kat geschoten wordt, dat is voor ons de eerste keer."

"Als je de pijl zelf verwijderd, kun je nog meer schade aanrichten van binnen."