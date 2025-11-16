Dief wil dure spelcomputer jatten en wordt agressief

Een 34-jarige man heeft zondagmiddag rond een uur geprobeerd om een gamecomputer te stelen bij een winkel op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Een beveiliger hield hem tegen toen hij de winkel met de computer wilde verlaten. Op dat moment gebruikte de man geweld tegen de beveiliger.

Omstanders schoten de beveiliger te hulp en hielden de dief in bedwang tot de politie kwam. Er raakte niemand gewond en ook de computer (ter waarde van 2.849 euro) liep geen schade op.

De man is meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt verdacht van diefstal met geweld, heling en het vervoeren van inbrekerswerktuig. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich.