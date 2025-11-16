Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2 • Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:29
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:29

Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2

Meerdere automobilisten hebben zondagnacht de rode kruizen genegeerd boven de A2 bij Den Bosch. Daar werd een deel van de weg afgesloten nadat een auto, op een punt waar de weg zich splitst, op de vangrail botste.

Foto: Instagram politie Den Bosch.
Foto: Instagram politie Den Bosch.
06:53

Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd

Een boot is zondagavond aan de Buitendijk in Den Bosch volledig uitgebrand. Dit gebeurde rond halftien. Toen de brandweer aankwam, stond de boot al volledig in lichterlaaie. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, was de boot niet meer te redden.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
05:27

Twee auto's botsen op kruising

Twee auto's zijn zondagavond op elkaar gebotst op de kruising van de Hambakenweg met de Treurenburg in Den Bosch. Dit gebeurde rond elf uur. Een van de bestuurders negeerde een rood verkeerslicht.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

