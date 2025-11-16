112-nieuws: Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2 • Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd

Advertentie
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:29
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.
07:29
Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2
Meerdere automobilisten hebben zondagnacht de rode kruizen genegeerd boven de A2 bij Den Bosch. Daar werd een deel van de weg afgesloten nadat een auto, op een punt waar de weg zich splitst, op de vangrail botste.
06:53
Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd
Een boot is zondagavond aan de Buitendijk in Den Bosch volledig uitgebrand. Dit gebeurde rond halftien. Toen de brandweer aankwam, stond de boot al volledig in lichterlaaie. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, was de boot niet meer te redden.
05:27
Twee auto's botsen op kruising
Twee auto's zijn zondagavond op elkaar gebotst op de kruising van de Hambakenweg met de Treurenburg in Den Bosch. Dit gebeurde rond elf uur. Een van de bestuurders negeerde een rood verkeerslicht.
