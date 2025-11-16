112-nieuws: Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2 • Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07:29 Automobilisten negeren rode kruizen na ongeluk op A2 Meerdere automobilisten hebben zondagnacht de rode kruizen genegeerd boven de A2 bij Den Bosch. Daar werd een deel van de weg afgesloten nadat een auto, op een punt waar de weg zich splitst, op de vangrail botste. Lees verder Foto: Instagram politie Den Bosch.

06:53 Boot volledig uitgebrand, tweede boot zwaar beschadigd Een boot is zondagavond aan de Buitendijk in Den Bosch volledig uitgebrand. Dit gebeurde rond halftien. Toen de brandweer aankwam, stond de boot al volledig in lichterlaaie. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, was de boot niet meer te redden. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.