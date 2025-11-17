Na brand in De Leyhoeve blijven zeven appartementen voorlopig onbewoonbaar

Maandagavond mogen bewoners van negen appartementen van woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg terug naar hun huis. Dit na de brand zaterdagavond in het woonzorgcentrum. Voor de bewoners van de laatste zeven appartementen die na de brand nog niet werden vrijgegeven, is het ook maandag nog niet duidelijk wanneer zij terug kunnen. Dat duurt waarschijnlijk nog een tot twee weken.

Eigenaar Jac van Melick is maandagochtend weer terug in De Leyhoeve. De plek waar zaterdagavond brand uitbrak en zo'n tweehonderd bewoners werden geëvacueerd. Van Melick is directeur van de Bonitagroep, eigenaar van het woonzorgcentrum. Zondag konden de meeste bewoners weer terug naar hun appartement, maar zestien appartementen werden zondagavond nog niet vrijgegeven.

Volgens Van Melick had dat twee redenen. Negen van die woningen moesten nog worden schoongemaakt en bij zeven woningen ligt het wat ingewikkelder. Maandagochtend kan hij melden dat de negen woningen schoon en geïnspecteerd zijn en dat hij verwacht dat de bewoners van deze appartementen maandagavond terug kunnen. "De appartementen hebben een groen vinkje", zegt hij.

Brand in meterkast

Bij de zeven andere woningen is het een ander verhaal. Een van deze woningen is het appartement waarvan de meterkast in brand vloog. De zes andere appartementen zitten op dezelfde groep als deze meterkast. "Ik denk dat het nog een tot twee weken duurt voor de bewoners van deze appartementen terug kunnen. Een meterkast vervangen moet snel kunnen, maar alle leidingen eromheen moeten gecontroleerd en mogelijk vervangen worden", zei hij zondag al.

Waar verblijven bewoners?

De bewoners van deze zeven appartementen kunnen er tot die tijd voor kiezen om in het Van der Valk hotel te blijven of op een andere plek in De Leyhoeve. Van Melick: "We kunnen alle bewoners verblijf aanbieden in onze hotelkamers op de zorgafdeling. Daar wordt nu al gebruik van gemaakt."

