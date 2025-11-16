Chefkok sloeg alarm: zo begon de evacuatie in De Leyhoeve

Opeens gaat eind zaterdagmiddag het brandalarm af in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg. De chefkok drukt op de alarmknop, waarna de hulpdiensten groots uitrukken. Een zeer grote brand met zwaargewonden, zegt de Veiligheidsregio al snel. Volgens pandeigenaar Jac van Melick viel het uiteindelijk mee. Hij blikt een dag later terug op de avond.

Van Melick is algemeen directeur van de Bonita Groep, de eigenaar van het woonzorgcentrum waar 285 appartementen in zitten. Hij hoort zaterdagavond al snel over de brandmelding en gaat meteen naar het pand toe. “Ik hoorde dat onze chefkok na het indrukken van de alarmknop meteen naar de tweede etage was gerend. Daar stond toen rook. Hij heeft samen met een zorgmedewerker op de deuren van appartementen geklopt. Daar hebben ze tegen de bewoners gezegd: jullie moeten naar buiten.”

“Zij hadden tijdens de evacuatie rook ingeademd en werden in de ambulance gecontroleerd."

Het gaat om mensen die op leeftijd zijn, maar wel nog zelfstandig wonen. Ook andere woningen worden snel ontruimd. Zo'n tweehonderd bewoners staan even later buiten. Ze kunnen terecht in het nabijgelegen Van der Valk Hotel, dat meteen te hulp schiet. Door de grote evacuatie schaalt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant al snel op naar een zeer grote brand. Van Melick is blij dat de situatie zo serieus werd genomen. “Het is fijn dat het groots werd aangepakt. Maar achteraf bleek dat één meterkast in brand was gevlogen. En dat vuur was snel geblust.”

"Ik verwacht dat we de appartementen morgen en anders uiterlijk overmorgen weer kunnen vrijgeven.”

Ook worden er meerdere zwaar- en lichtgewonden gemeld. “Voor zover ik weet is het bij twee mensen die als gewond werden bestempeld gebleven: de chefkok en zorgmedewerker”, vertelt Van Melick. “Zij hadden tijdens de evacuatie rook ingeademd en werden in de ambulance gecontroleerd. Al snel mochten ze gaan.” De brandweer voert na het blussen controles uit om te checken of het gebouw weer toegankelijk is. Dat is grotendeels zo, en een groot deel van de bewoners mag ’s avonds terug. Een ander deel van de bewoners moet ’s nachts ergens anders slapen. Hun appartementen moeten voor de zekerheid zondag nog eens worden gecontroleerd. De bewoners van 64 woningen krijgen na die controles het goede nieuws dat ze zondagavond weer naar huis mogen. In zestien woningen kan komende nacht nog niet worden geslapen.

“We repeteren evacuaties vaak, en nu blijkt dat we daar goed aan doen.”

Dat komt volgens Van Melick door twee redenen. Negen van die woningen moeten nog worden schoongemaakt, zegt de pandeigenaar. Hij verwacht dat de appartementen morgen en anders uiterlijk overmorgen worden vrijgegeven. Bij de zeven andere woningen ligt het ingewikkelder. Een van deze woningen is het appartement waarbij de meterkast in brand vloog. De zes andere appartementen zitten op dezelfde groep als deze meterkast. "Een meterkast vervangen moet snel kunnen, maar alle leidingen eromheen moeten gecontroleerd en mogelijk vervangen worden. Dat kan weken duren. We kijken nog of we de stroom voor de zes overige appartementen tijdelijk kunnen omleiden, zodat die bewoners sneller terug naar huis kunnen. Maar dat weten we nog niet." Een hectisch weekend voor de bewoners en medewerkers dus. Van Melick prijst vooral de snelle hulp van Van der Valk en het handelen van het De Leyhoeve-personeel. "We repeteren evacuaties vaak, en nu blijkt dat we daar goed aan doen."