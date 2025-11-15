Schrik bij bewoners van woonzorgcentrum De Leyhoeve: 'Nog nooit meegemaakt'

Bewoners van woonzorgcentrum de Leyhoeve in Tilburg schrokken zaterdagavond op van een brand in het complex. Tot hun verbazing zagen ze ineens een stoet hulpdiensten de parkeerplaats oprijden, waarna ze halsoverkop moesten worden geëvacueerd. “Het leek wel Oekraïne”, zegt een bewoner.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt Ton Zandboer, een geschrokken bewoner, die al tien jaar in het Tilburgse woonzorgcentrum woont. Vanuit zijn kamer keek hij recht op de parkeerplaats, waar plotseling meerdere hulpdiensten aankwamen. “Ik dacht: wat gebeurt hier? Tot dat moment had ik helemaal niets door.” Toen Zandboer de gang opliep, hoorde hij van medebewoners dat er iets mis was. “Ze zeiden dat er een aantal etages onder water stonden.” Even later kwam de brandweer bij hem langs. “Zij adviseerden mij om het gebouw te verlaten en tijdelijk onderdak te zoeken bij Van der Valk.”

Ook twee vrouwen op de eerste etage werden door buren gewaarschuwd. “Ze kwam vertellen dat er brand was, dus ben ik meteen naar haar toegelopen”, vertelt een van de vrouwen terwijl ze naar de ander wijst. Kort daarna was de brandweer bij hen. “We moesten zo snel mogelijk naar buiten.”



De bewoners zijn nog steeds geschrokken van de gebeurtenissen. “Je maakt zoiets natuurlijk niet vaak mee”, zegt bewoner Zandboer. De situatie zet hem aan het denken. “Het had net zo goed bij mij kunnen gebeuren. Al die hulpdiensten hier. Het leek wel Oekraïne.”

Ook de vrouwen zullen het incident niet snel vergeten. “Gelukkig houdt mijn man ons rustig”, lachen ze.



