Grote brand in woonzorgcentrum Tilburg, drie zwaargewonde slachtoffers

In woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg is zaterdag aan het begin van de avond brand uitgebroken. Vier slachtoffers moesten naar het ziekenhuis en zo'n tweehonderd bewoners werden uit het gebouw aan de Dokter Bloemenlaan geëvacueerd.

Rond zeven uur was het vuur onder controle. De Veiligheidsregio sprak van een zeer grote brand. In ons liveblog lees je het laatste nieuws over de brand in woonzorgcentrum de Leyhoeve in Tilburg .

Het vuur ontwikkelde rond half zes in een meterkast op de tweede verdieping. Zo'n tweehonderd mensen, van wie een groot deel slecht ter been is, moesten geëvacueerd worden. Naast de brandweer en bhv'ers kwam ook een ME-peloton van de politie daarmee helpen. Zij waren toevallig al in de buurt vanwege een voetbalwedstrijd.

De bewoners werden naar het nabijgelegen Van der Valk Hotel gebracht. Het is nog niet duidelijk of de bewoners zaterdagavond terug naar hun huizen kunnen.

Bewoners vertellen aan Omroep Brabant dat ze geschrokken zijn. "We moesten zo snel mogelijk naar buiten."