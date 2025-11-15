Nog onduidelijk of bewoners De Leyhoeve na brand thuis kunnen slapen

De gemeente Tilburg gaat opvang regelen voor bewoners van woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg die zaterdagavond niet naar huis kunnen. Na de grote brand is het nog onduidelijk wie er op welke termijn terug naar huis kan.

Bewoners worden de hele avond al opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel. Een aantal van hen is inmiddels door familie of vrienden opgehaald en kan daar tijdelijk verblijven. Zaterdagavond brak brand uit in woonzorgcentrum De Leyhoeve . Al het nieuws over de brand in De Leyhoeve in Tilburg is te volgen in ons liveblog.

Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun eigen woning en geen alternatief onderkomen hebben, organiseert de gemeente passende opvang. Waar die opvang precies is, is nog onduidelijk.

Voor bewoners met een medische indicatie zoekt De Leyhoeve naar een geschikte plek. Dat moet dan een plek zijn waar de bewoners hun zorg op een goede manier kunnen ontvangen.

Bij de brand raakten drie mensen zwaargewond en een lichtgewond. Zo'n tweehonderd mensen werden geëvacueerd. De brand ontstond in een meterkast op de tweede etage. Rond zeven uur was de brand onder controle.

