Toch géén gewonden bij brand in De Leyhoeve: 'Weinig met ze aan de hand'

Bij de brand in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg zijn zaterdag in tegenstelling tot eerdere berichten géén gewonden gevallen. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maandag na vragen van Omroep Brabant hierover. Eerder meldde de veiligheidsregio dat er drie zwaargewonden en een lichtgewonde waren bij de brand. Zij zouden rook hebben ingeademd.

Volgens de veiligheidsregio is de classificatie ‘zwaargewonde’ bij de brand in De Leyhoeve zo gecommuniceerd omdat mensen in het woonzorgcentrum zware rook hadden ingeademd: “Dat beeld bestond. Achteraf bleek er niet zo veel aan de hand.” Eerder meldde pandeigenaar Jac van Melick al dat het uiteindelijk meeviel. “Voor zover ik weet is het bij twee mensen die als gewond werden bestempeld gebleven: de chefkok en zorgmedewerker”, vertelde Van Melick. “Zij hadden tijdens de evacuatie rook ingeademd en werden in de ambulance gecontroleerd. Al snel mochten ze gaan”, zei hij tegen Omroep Brabant.

Onbewoonbaar

Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur brand uit in woonzorgcentrum De Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, van wie sommigen volledig zelfstandig wonen en anderen juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een waterleiding brak, waardoor er waterschade ontstond.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de brand in het woonzorgcomplex. Hoewel deze uiteindelijk meeviel, moesten er wel zo’n tweehonderd bewoners worden geëvacueerd. De schrik zat er goed in bij de bewoners die een hele stoet hulpdiensten de parkeerplaats zagen oprijden.

De bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel. Zestien appartementen werden na de brand onbewoonbaar verklaard. De schade was door rook of water te groot en de woningen hadden geen elektriciteit meer. De bewoners van de andere appartementen mochten zondagavond wél weer terug naar hun woning.

Hier lees je alle verhalen over de brand in woonzorgcentrum De Leyhoeve in Tilburg.