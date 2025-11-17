Katten Rudy en Knorretje beschoten: ‘Wie loopt hier met een wapen rond?’

Binnen een week zijn twee katten met een pijl in hun lichaam gevonden aan de Metiuslaan in Eindhoven. Hun baasjes reageren geschokt en zijn bang dat het hier niet bij blijft. “Wie loopt hier met een wapen rond? En blijft het wel bij dieren?”, vraagt Yolanda zich af. Baasje Frans mist nog twee katten en vreest dat die misschien dodelijk zijn geraakt.

Zondagavond 9 november wordt Rudy beschoten, een pijl doorboort zijn buik. Zes dagen later wordt, honderd meter verderop, Knorretje gevonden met een pijl naast zijn oog. Beide dieren overleven de aanval met een kruisboog, maar de angst bij kattenbaasjes in de Eindhovense buurt zit er goed in. Wie loopt hier met een wapen rond?

“Een week geleden riep ik mijn kat Rudy”, vertelt Yolanda. “Hij kwam strompelend de trap op en ik zag dat er iets schuin omhoog in zijn lijf zat.” Dat bleek een flinke pijl van een kruisboog te zijn. Uit een reflex trok Yolanda de pijl eruit. “Hij ging naar binnen en lag bibberend op de bank.” Bij de dierenarts blijkt dat de darm beschadigd is en volgt een levensreddende operatie. “Het gaat nu redelijk goed, alleen is hij niet in zijn beste humeur”, zegt Yolanda. “Rudy is chagrijnig omdat hij binnen moet blijven en een speciaal pakje aan heeft.” Ze vervolgt: “Ik vind het heel heftig en het zorgt voor een onveilig gevoel. Wie loopt hier met een wapen rond? En blijft het bij dieren? Deze persoon heeft duidelijk hulp nodig.”

Andere katten dodelijk geraakt?

Knorretje loopt inmiddels weer buiten. Maandagochtend gaat baasje Frans voor het eerst sinds de beschieting weer met zijn kat naar buiten. “Ik loop regelmatig met mijn drie katten een rondje door de wijk.” Twee dagen eerder zat zijn kat met een pijl naast zijn oog voor de voordeur. Een tweede kat werd ook beschoten; een pijl werd later bij zijn schuur gevonden. “Als ik die pijl bekijk, moet het echt een flinke kruisboog zijn geweest.”

Deze kat werd zaterdag beschoten, met links de kruisboogpijl (foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).

“Bij Knorretje waren gelukkig geen vitale organen geraakt, maar het had heel anders kunnen aflopen”, vertelt Frans. “Ik ben sprakeloos, vooral omdat het niet de eerste keer is. Het gaat gewoon verder. Iemand oefent op dieren en als hij de smaak te pakken heeft, schiet hij misschien op iets groters.” In de buurt worden meerdere katten vermist, ook twee van Frans. “De kans is groot dat één van die katten dodelijk is geraakt. Dat ga je dan nu bedenken.” Terwijl Frans dat zegt, kijkt hij om zich heen. “Misschien staat de schutter nu wel naar ons te kijken. Dat is een naar gevoel. Je wordt wantrouwig; iedereen kan het zijn.” Met Knorretje gaat het inmiddels weer goed. “Hij is weer springlevend. De andere kat is spooked, die loopt schuchter over straat. Die is duidelijk nog bang van iets wat hij heeft meegemaakt.” 'Hou katten voorlopig binnen'

Zowel Yolanda als Frans geeft aan dat er in de wijk veel katten rondlopen. “Ikzelf heb drie ex-zwerfkatten”, zegt Yolanda. “Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat vervelend vinden, bijvoorbeeld door kattenpoep in de tuin. Maar dat is natuurlijk geen reden om te gaan schieten.”

Rudy is een week geleden beschoten (eigen foto).