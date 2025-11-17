Nick B. uit Bladel voor rechter: bedreigingen na dodelijke steekpartij
Nick B. stak namelijk op oudjaarsdag 2022 zijn rivaal Ali Hasan (18) dood in Bladel. De twee hadden al lange tijd veel ruzie met elkaar. Er waren zware mishandelingen geweest en er werd met vuurwapens geslagen en gedreigd. Beide jongens kregen daarom een elektronische voetband om contact te voorkomen. Maar op de laatste dag van het jaar liep het fout.
De twee kwamen elkaar tegen en ruzieden onmiddellijk. Nick voelde zich bedreigd en wachtte niet af, hij stak Ali met een groot mes in het hart. Ali strompelde nog enkele meters weg, maar overleed ter plaatse.
Nick werd eerst veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Maar het hof sprak hem in hoger beroep vrij in juli vorig jaar. Het hof achtte dit noodweer, omdat Ali Hasan algemeen bekend stond als iemand die regelmatig een vuurwapen droeg.
Bedreigingen afgelopen zomer
Na de vrijspraak leek de zaak gesloten, maar dat bleek niet het geval. Volgens zijn advocaat ontving Nick bedreigingen van familieleden van Ali Hasan. Afgelopen zomer reageerde Nick hier op met eigen bedreigingen. Hij stuurde spraakberichten aan enkele jongens uit de kring van Ali Hasan: hij zou hen en hun families vermoorden.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
In één spraakbericht zei hij: "Jullie zullen net zo naar adem happen als Ali toen deed", een gruwelijke verwijzing naar Ali's sterven. Nick snakte zelf naar adem terwijl hij dit opnam. Nick bood ook een oude vriend geld om de adressen van de jongens in Reusel voor hem te achterhalen.
Alle alarmbellen gaan af
Gegeven de eerdere dodelijke steekpartij werden Nicks bedreigingen door meerdere instanties, die beide kampen al jaren begeleiden, niet zomaar maar heel serieus genomen. Nick werd gearresteerd en toen hij vrijkwam, kreeg hij een gebiedsverbod voor zowel Bladel als Reusel.
Dit gebiedsverbod heeft ingrijpende gevolgen. Nick woonde bij zijn opa in Bladel. Dit betekent dat Nick niet meer zijn opa in Bladel kan bezoeken, zijn opa die onlangs een beroerte had gehad.
Isolatie en wanhoop
Nick is nu vrijwel alleen en weet niet meer waar hij heen moet. Momenteel verhuist hij noodgedwongen van vakantiepark naar vakantiepark maar dat is geen duurzame oplossing.
De reclassering adviseert begeleid wonen, liefst buiten Bladel. Dit zou twee problemen kunnen oplossen: een vaste woonplek en afstand tot de families van Ali Hasan.
Maar Nick heeft weinig hoop. "De wereld lijkt tegen mij", zei hij in de rechtszaal. Hij voelt zich geen steun krijgen en vertrouwt niet op de belofte van begeleid wonen. Ook vinden Nick en zijn advocaat het merkwaardig dat er niets wordt ondernomen tegen bedreigingen vanuit het kamp van Ali Hasan.
Voorwaardelijke straf en strikte regels
De politierechter hield rekening met Nicks moeilijke situatie. Zij achtte het niet nodig dat hij terug in de cel gaat. Nick krijgt één maand cel, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Daarnaast krijgt hij nog een maand cel voorwaardelijk en talrijke voorwaarden.
Nick mag niet naar Reusel en mag vijf jaar lang geen contact opnemen met zijn rivalen of hun families.