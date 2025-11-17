Nick B. uit Bladel voor rechter: bedreigingen na dodelijke steekpartij

"Ik maak jullie allemaal dood," dreigde Nick B. (20) uit Bladel afgelopen zomer. Hij had ruzie met enkele Syrische jongens en stuurde hen bedreigende en discriminerende spraakberichten. Nick B. zat maandag voor de rechter in Den Bosch, en daar is hij geen onbekende.

Nick B. stak namelijk op oudjaarsdag 2022 zijn rivaal Ali Hasan (18) dood in Bladel. De twee hadden al lange tijd veel ruzie met elkaar. Er waren zware mishandelingen geweest en er werd met vuurwapens geslagen en gedreigd. Beide jongens kregen daarom een elektronische voetband om contact te voorkomen. Maar op de laatste dag van het jaar liep het fout.

De twee kwamen elkaar tegen en ruzieden onmiddellijk. Nick voelde zich bedreigd en wachtte niet af, hij stak Ali met een groot mes in het hart. Ali strompelde nog enkele meters weg, maar overleed ter plaatse.

Nick werd eerst veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Maar het hof sprak hem in hoger beroep vrij in juli vorig jaar. Het hof achtte dit noodweer, omdat Ali Hasan algemeen bekend stond als iemand die regelmatig een vuurwapen droeg.

Bedreigingen afgelopen zomer

Na de vrijspraak leek de zaak gesloten, maar dat bleek niet het geval. Volgens zijn advocaat ontving Nick bedreigingen van familieleden van Ali Hasan. Afgelopen zomer reageerde Nick hier op met eigen bedreigingen. Hij stuurde spraakberichten aan enkele jongens uit de kring van Ali Hasan: hij zou hen en hun families vermoorden.

