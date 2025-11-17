Sarah (16) vaart de wereld rond: 'Ik heb babyorka's gezien'

Waarom zou je maandenlang in een stoffig klaslokaal gaan zitten als je ook de wereld kunt rondzeilen? Dat leek een groep middelbare scholieren een goed idee. Zes maanden varen ze over de oceaan en maken ze de gaafste dingen mee. Een van hen is de 16-jarige Sarah Verspaandonk uit Eindhoven. “Thuis doe ik elke dag hetzelfde. Ik wilde uit mijn routine stappen.”

Het begon allemaal een jaar geleden, toen een vriendin van Sarah zes maanden de wereld over zeilde met de boot van School at Sea. Sarah raakte enthousiast en dacht: “Dat wil ik ook.” Nu, een jaar later, zeilt ze zelf op diezelfde boot de wereld over. Na drie weken onafgebroken op zee te zijn geweest, meerde de zeilboot maandag aan op het Spaanse eiland Tenerife. “Ik kan het gevoel dat ik vanochtend had toen ik land zag niet omschrijven. Het is heel bijzonder om na weken op zee te zien dat er gewoon nog een beschaving is naast de mensen op een boot”, vertelt ze. Storm op zee

De afgelopen weken waren op zee vrij heftig, vertelt Sarah. “We hebben best veel stormen gehad onderweg hiernaartoe. Het is een hele ervaring om op een boot te zitten die helemaal scheef staat.”

Ze heeft geen last van zeeziekte, en dat is maar goed ook, want de komende vijf maanden brengt ze door op het water. “Ik ben wel een beetje gedesoriënteerd, maar voor de rest gaat het helemaal goed. Wel val ik zo nu en dan als we scheef gaan. Dus echte zeebenen heb ik nog niet.” Geen bereik en huiswerk maken

En wie denkt dat het leven aan boord alleen bestaat uit zon, zee en ontspannen varen, heeft het mis. Sarah heeft bijna geen bereik, dus appen met vriendinnen in Brabant zit er niet in. Er moeten bovendien gewoon lessen gevolgd en huiswerk gemaakt worden. Daarnaast helpt Sarah mee met navigeren en varen, koken, schoonmaken en wachtdiensten. Toch hield dat de Eindhovense niet tegen om mee te gaan. “Hoe gaaf is het dat ik dit allemaal op een boot kan doen, zes maanden lang.”

De leerlingen aan het werk op de boot (foto: School at Sea).

Voorafgaand aan haar avontuur had ze vooral zin om weg te zijn van haar dagelijkse routine. “Hier leer je zoveel andere dingen. Thuis doe ik de hele dag hetzelfde: ik ga naar school, hockey en werk”, licht ze toe. Babyorka's

Het gaafste wat Sarah tot nu toe heeft meegemaakt? Dat is het zien van babyorka’s. “We waren aan het zeilen toen we de orka’s zagen. Ze kwamen echt langs onze boot. Dat was heel gaaf. Je zag ze goed door het heldere water. Ze sprongen omhoog en er waren baby’s bij”, vertelt ze. Daar hangt wel een prijskaartje aan, want meegaan met School at Sea kost 5000 euro per maand. Om dat te kunnen betalen, heeft Sarah sponsors gevonden. “Ik heb heel veel bedrijven benaderd en enthousiast mijn verhaal verteld. Daarna was het hopen dat ze me wilden sponsoren. Dat deden ze, en daarom geniet ik nu op zee.” Als alles volgens plan verloopt, is Sarah op 18 april 2026 weer terug in Nederland. Daar denkt ze nu liever nog niet aan. “Op zee zitten, dat ga ik missen. Maar ook de sterrenhemel. Je ziet hier de hele Melkweg, dat heb je in Eindhoven niet.”