Vrouw (25) verongelukt bij vangen van kippen: bedrijven zijn schuldig

Twee pluimveebedrijven uit Uden moeten ieder een boete van 50.000 euro betalen. Volgens de rechtbank in Den Bosch zijn ze schuldig aan een dodelijk bedrijfsongeval dat twee jaar geleden gebeurde in een kippenstal in het Limburgse Ysselsteyn, vlak bij Deurne.

Het slachtoffer was een 25-jarige arbeidsmigrant, moeder van vier kinderen. Ze werkte via een uitzendbedrijf uit het Limburgse Stramproy. Dat uitzendbedrijf kreeg een boete van 100.000 euro. Familie getuige van ongeluk

De Bulgaarse vrouw was met haar moeder, stiefvader en partner aan het werk in de kippenstal toen ze verongelukte. Haar familieleden konden alleen maar machteloos toekijken terwijl ze overleed. Volgens de rechter heeft de dood en het gemis van het slachtoffer ernstig leed veroorzaakt. Haar vier kinderen moeten nu opgroeien zonder hun moeder. Het ongeluk gebeurde op 20 juli 2023. In de donkere stal werkten twee ploegen mensen die kippen vingen en in kratten stopten. Een chauffeur haalde die kratten op met een verreiker (een soort hefmachine), bracht de volle naar buiten en zette lege terug. Op een gegeven moment werd de vrouw overreden door de achteruitrijdende verreiker. Ze raakte zo ernstig gewond dat ze, voor de ogen van haar familie, in de stal overleed.

