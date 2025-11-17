Vrouw (25) verongelukt bij vangen van kippen: bedrijven zijn schuldig
Het slachtoffer was een 25-jarige arbeidsmigrant, moeder van vier kinderen. Ze werkte via een uitzendbedrijf uit het Limburgse Stramproy. Dat uitzendbedrijf kreeg een boete van 100.000 euro.
Familie getuige van ongeluk
De Bulgaarse vrouw was met haar moeder, stiefvader en partner aan het werk in de kippenstal toen ze verongelukte. Haar familieleden konden alleen maar machteloos toekijken terwijl ze overleed. Volgens de rechter heeft de dood en het gemis van het slachtoffer ernstig leed veroorzaakt. Haar vier kinderen moeten nu opgroeien zonder hun moeder.
Het ongeluk gebeurde op 20 juli 2023. In de donkere stal werkten twee ploegen mensen die kippen vingen en in kratten stopten. Een chauffeur haalde die kratten op met een verreiker (een soort hefmachine), bracht de volle naar buiten en zette lege terug. Op een gegeven moment werd de vrouw overreden door de achteruitrijdende verreiker. Ze raakte zo ernstig gewond dat ze, voor de ogen van haar familie, in de stal overleed.
De vrouw was via het uitzendbureau aan het werk voor de twee Udense pluimveehouderijen. Die bedrijven zijn gespecialiseerd in het houden en fokken van vleeskuikens, onder meer in de stal waar het ongeluk gebeurde. De chauffeur van de verreiker werkte voor een van de twee bedrijven.
Veiligheid niet gewaarborgd
De rechter stelt dat de drie bedrijven niet hebben voldaan aan de veiligheidsnormen, waardoor het ongeval kon plaatsvinden. Meerdere voorschriften over arbeidsveiligheid en gezondheid zijn overtreden.
Volgens de rechtbank is ook sprake van ernstige nalatigheid in de zorgplicht voor de werknemers in het algemeen en het slachtoffer in het bijzonder. De vrouw had wel een cursus verantwoord pluimveeladen gevolgd, maar de risico’s van de werkzaamheden waren onvoldoende in kaart gebracht. Er was te weinig toezicht en samenwerking, en de verreiker voldeed niet aan alle veiligheidseisen. Door die tekortkomingen werd de vrouw het slachtoffer.
Schadeclaim nog mogelijk
De rechtbank realiseert zich dat welke straf dan ook het aangericht leed niet ongedaan De rechtbank benadrukt dat geen enkele straf het leed van de nabestaanden kan wegnemen. Zij hebben nog de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen.