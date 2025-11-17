Navigatie overslaan

PostNL-automaten tijdelijk buiten gebruik door landelijke storing

Vandaag om 18:06 • Aangepast vandaag om 18:50
De mededeling die klanten te zien kregen door de storing bij PostNL (foto: Noël van Hooft).
De mededeling die klanten te zien kregen door de storing bij PostNL (foto: Noël van Hooft).
Een aantal automaten van PostNL is voorlopig buiten gebruik door een internetstoring bij meerdere providers, meldt een woordvoerder. Het gaat om een landelijke storing.
De problemen ontstonden maandagmiddag rond halfvijf door een nog onbekende oorzaak.

Tegen zes uur konden de meeste automaten weer geopend worden, zo laat de woordvoerder van PostNL weten.

Eén van de postautomaten die niet konden worden geopend (foto: Noël van Hooft).
Eén van de postautomaten die niet konden worden geopend (foto: Noël van Hooft).


