Advertentie
PostNL-automaten tijdelijk buiten gebruik door landelijke storing
Vandaag om 18:06 • Aangepast vandaag om 18:50
nl
Een aantal automaten van PostNL is voorlopig buiten gebruik door een internetstoring bij meerdere providers, meldt een woordvoerder. Het gaat om een landelijke storing.
De problemen ontstonden maandagmiddag rond halfvijf door een nog onbekende oorzaak.
Tegen zes uur konden de meeste automaten weer geopend worden, zo laat de woordvoerder van PostNL weten.
Advertentie
Advertentie