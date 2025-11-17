Overval op telefoonwinkel in Uden

Een telefoonwinkel aan de Zadelmakerstraat in Uden is maandagavond rond vijf over half acht overvallen. Volgens de politie heeft een jongeman een medewerker bedreigd. Daarna is hij er met een buit vandoor gegaan.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Volgens omstanders zou een aantal telefoons zijn gestolen.

De dader is na de overval gevlucht in de richting van de Erfstraat. Volgens de politie heeft hij een lichte huidskleur en was hij volledig in het zwart of in een andere donkere kleur gekleed. Hij had een capuchon over zijn hoofd.

De politie is en om de telefoonwinkel direct een onderzoek begonnen. Ook zal ze met de medewerker gaan praten. De politie hoopt dat getuigen zich melden.