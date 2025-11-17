Navigatie overslaan

Auto belandt in een sloot: bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Vandaag om 21:07
De auto raakte van de weg en belandde daarna in een sloot (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Bij een ongeval in het buitengebied van Deurne is maandagavond een auto op zijn zijkant in een sloot beland. De bestuurder, die als enige in de wagen zat, is door ambulancemedewerkers en agenten uit zijn auto gehaald. Het slachtoffer is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Het is niet bekend hoe ernstig de man eraan toe is. Ook is onduidelijk waardoor hij met zijn auto van de weg is geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de Ommezwanksedijk. Voor zover bekend is er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken geweest.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
