Brandweervrouwenkalender moet stigma doorbreken: 'Wij kunnen dit ook'

De allereerste brandweervrouwenkalender is vrijdag gelanceerd. Daar staan maar liefst twee Brabantse dames op: Geraldine Duijghuisen (31) uit Boxtel en Michelle Peeters (37) uit Rijen. Hiermee steunen de vrouwen een goed doel, de opbrengsten gaan namelijk naar de Brandwonden Stichting. Maar net zo belangrijk vinden zij het om vrouwen bij de brandweer een podium te geven. "Vrouwelijkheid draagt ook bij aan het beroep."

Toen de Brandwonden Stichting vrouwen via Instagram opriep zich aan te melden voor de brandweervrouwenkalender, hadden Michelle en Geraldine niet verwacht dat hun foto er uiteindelijk op zou staan. "Ik werd veel getagd en vond het vet, maar dacht: ik word het toch niet, ik ben geen fotopoppetje", vertelt Geraldine. Michelle werd getipt door een collega. "Er is al jaren een brandweermannenkalender. Toen ik de opleiding had gehaald, kreeg ik die als grapje van een mannelijke collega. We hadden het destijds over waarom er geen vrouwenkalender is. Na de oproep van de Brandwonden Stichting mailde hij of hij me op mocht geven", legt ze uit.

"Vrouwen zijn vaak juist sterk in communiceren, beslissingen nemen en overzicht krijgen in crisissituaties."

Met de kalender willen de dames de Brandwonden Stichting steunen, maar zeker ook laten zien dat vrouwen bij de brandweer net zo belangrijk zijn als mannen. Mannen en vrouwen hebben van nature misschien wat andere kwaliteiten, maar ze zijn wel gelijkwaardig en een mix van die kwaliteiten is juist zo belangrijk, vinden Geraldine en Michelle.



"Ik weet dat ik vaker naar de sportschool moet dan de gemiddelde brandweerman om net zo krachtig te zijn. Maar vrouwen zijn vaak juist sterk in communiceren, beslissingen nemen en overzicht krijgen in crisissituaties", zegt Geraldine. Volgens Michelle zijn vrouwen vaak net wat zachter en empathischer dan mannen. "Naast brand hebben we bijvoorbeeld met ongevallen en beknelling te maken. Daar zijn ook wel eens kindjes bij betrokken. Die reageren toch rustiger als er een vrouw bij is."

Bron: Brandwonden Stichting

Waar Geraldine in Boxtel vier vrouwelijke collega's heeft, is Michelle de enige brandweervrouw op de kazerne in Rijen. Landelijk is maar 6,8 procent van het uitrukkend brandweerpersoneel vrouw. Michelle hoopt dan ook dat de kalender meer vrouwen inspireert om bij de brandweer te gaan. Zelf had ze daar vier jaar geleden ook een zetje voor nodig.

"Ik zat met het stigma dat vrouwen niet technisch of krachtig genoeg zijn."

''Ik was wijkverpleegkundige en mijn kantoor zat naast de brandweerkazerne. Ik zag ze wel eens uitrukken en dat interesseerde me, maar het kwam nooit in me op dat ik dat ook zou kunnen'', vertelt ze. Tijdens een wervingscampagne raakte Michelle met een brandweerman in gesprek. Ze vertelde dat haar toenmalige vriend het werk bij de brandweer leuk zou vinden, maar geen tijd had. Daarop vroeg de brandweerman haar of ze het zelf niet zou willen. "Toen ging ik nadenken: waarom inderdaad niet? Ik zat met het stigma dat vrouwen niet technisch of krachtig genoeg zijn." Dat stigma bleek volgens haar niet te kloppen. "Je kunt als vrouw ook technisch en krachtig zijn, maar misschien zet je het net op een andere manier in."





De fotoshoot was voor Geraldine en Michelle wat ongemakkelijk en buiten hun comfortzone, maar vooral heel leuk. "De sfeer was super. Alle dames moedigden elkaar aan en dachten mee", vertelt Geraldine. De brandweervrouwen zijn trots op het eindresultaat. Michelle: "We hebben echt een mooie kalender neergezet. Hij is stoer met een sexy touch."