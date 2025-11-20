Eeuwenoude linde vergiftigd, onzeker of boom het overleeft

Een lindeboom die al 110 jaar in Hapert staat, blijkt te zijn vergiftigd. Onbekenden boorden gaten in de stam en spoten er een giftig, stinkend goedje in. Groenbeheerders ontdekten dat er iets mis was tijdens het onderhoud aan alle bomen in de gemeente Bladel.

Vorig jaar stond de linde nog in groene glorie langs de weg met een mooie volle kroon. Maar daar is nu weinig van over. De monumentale boom sterft af en laat z'n blad vallen. Een groenbeheerder bij de gemeente, was vorige week samen met een boomdeskundige op pad toen hij zag dat er iets niet in de haak was. "We kwamen er al snel achter dat er aan de achterkant van de stam gaten waren geboord, in de wortels bij de stamvoet", vertelt hij. "Toen ik wat bladpulp op de grond weghaalde, kwam er een vieze lucht tevoorschijn. Ik kon het niet thuisbrengen, maar het stonk enorm. Ze hebben iets in die gaatjes gegooid, waardoor de boom nu aan het afsterven is."

"Het is eeuwig zonde, hij had nog zeker 110 jaar mee gekund."