Eeuwenoude linde vergiftigd, onzeker of boom het overleeft
Een lindeboom die al 110 jaar in Hapert staat, blijkt te zijn vergiftigd. Onbekenden boorden gaten in de stam en spoten er een giftig, stinkend goedje in. Groenbeheerders ontdekten dat er iets mis was tijdens het onderhoud aan alle bomen in de gemeente Bladel.
Vorig jaar stond de linde nog in groene glorie langs de weg met een mooie volle kroon. Maar daar is nu weinig van over. De monumentale boom sterft af en laat z'n blad vallen. Een groenbeheerder bij de gemeente, was vorige week samen met een boomdeskundige op pad toen hij zag dat er iets niet in de haak was.
"We kwamen er al snel achter dat er aan de achterkant van de stam gaten waren geboord, in de wortels bij de stamvoet", vertelt hij. "Toen ik wat bladpulp op de grond weghaalde, kwam er een vieze lucht tevoorschijn. Ik kon het niet thuisbrengen, maar het stonk enorm. Ze hebben iets in die gaatjes gegooid, waardoor de boom nu aan het afsterven is."
"Het is eeuwig zonde, hij had nog zeker 110 jaar mee gekund."
De groenbeheerder heeft het aangetaste hout van de linde zoveel mogelijk laten wegsnoeien. "Meer kunnen we niet doen, dat gif zit gewoon door het hele systeem van de boom heen", zegt hij. "Hopelijk overleeft-ie het, maar het blijft onzeker. Het is eeuwig zonde. Deze boom had nog zeker 110 jaar mee gekund."
Het is niet voor het eerst dat er een bomenbeul actief is in de gemeente. Ongeveer vier jaar geleden gebeurde hetzelfde met een prachtige eik van meer dan honderd jaar oud. Ook toen werden gaten in de stam geboord. Die boom werd noodgedwongen flink teruggesnoeid en probeert nog altijd te overleven.
Volgens de groenbeheerder krijgt de gemeente met regelmaat het verzoek om een bepaalde boom om te zagen, omdat inwoners er last van hebben. "Zeker in de herfst, wanneer alle bladeren vallen. Daar zijn sommigen niet blij mee." Waarom iemand het op de linde heeft gemunt, is hem niet duidelijk. En waar de boom precies staat in Hapert, houdt hij in het midden.