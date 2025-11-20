Eigenaar buurtwinkel Moerdijk vreest voor toekomst: ‘Ik kan geen kant op’

Andrea Tolenaars heeft de hele nacht geen oog dichtgedaan. Ze is eigenaresse van buurtwinkel Het Winkelmandje in Moerdijk en is als enige supermarkt van belang voor veel dorpelingen. Maar sinds het besluit van de gemeenteraad gisteravond dat het volledige dorp tegen de vlakte gaat, maakt ze zich grote zorgen over haar toekomst. “Op elke andere plek zijn we gedoemd om failliet te gaan.”

In de buurtwinkel in Moerdijk is het donderdagochtend opvallend rustig. “De sfeer is erg grimmig”, zegt Andrea. “Niemand durft naar buiten, ik zie er maar weinig. Mensen zijn bang voor de vele cameraploegen die hier vandaag naartoe zullen komen, want ze zijn echt verdrietig.”



Ze heeft de raadsvergadering woensdagavond gevolgd via de livestream. Toen kwam het hoge woord eruit: Moerdijk zal op termijn verdwijnen. Het dorp moet plaatsmaken voor industrie en de 1130 inwoners kunnen er dan niet meer wonen.

"Wij zijn gedoemd om failliet te gaan.”

“Ik ben met knallende koppijn opgestaan”, vertelt Andrea. “Het is heel verdrietig. Wij betekenen hier nu heel veel, maar kunnen straks geen kant meer op. We kunnen niet in Zevenbergen naast een Jumbo, Lidl of Dirk gaan zitten. Dan zijn we als klein buurtwinkeltje gedoemd om failliet te gaan.”

Marjon en haar moeder Coby (foto: Omroep Brabant).

Ook op straat hangt een gelaten sfeer. Marjon Hoedt vertelt dat zij en haar moeder al hun hele leven in Moerdijk wonen. “Ik snap ook dat er te veel industrie komt en dat dit besluit eens genomen moest worden. Maar het heeft meer impact dan gedacht.” Moeder Coby krijgt tranen in haar ogen. “We hebben een paar jaar geleden een seniorenwoning gekocht, met het idee om hier te blijven. We willen niet weg.” Toch is Marjon ook realistisch. "Of je nu hoog of laag springt, het gaat toch wel gebeuren. Maar dan moeten ze wel goed voor ons zorgen", zegt ze. "Nu wonen mijn ouders dichtbij, en die hebben zorg nodig. Dus ik hoop dat we wel in dezelfde samenstelling kunnen verhuizen.”

"We moeten er voor strijden dat we niet voor een schijntje uitgewist worden."

Gemeenteraad gaat over naam Moerdijk Wat houdt het opheffen van het dorp Moerdijk in juridische zin in? “Het betekent een aanpassing van het Omgevingsplan. De woonbestemming op de gronden gaat ervan af”, legt Geerten Boogaard, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, uit. “Daarna zal uiteindelijk waarschijnlijk ook onteigend moeten gaan worden. In de zin dat de gronden die niet vrijwillig worden verkocht, daadwerkelijk worden onteigend.” Wie hierbij aan zet is, hangt volgens Boogaard af van het volgende. “Afhankelijk van wie het nieuwe gebied gaat ontwikkelen, provincie, gemeente of Rijk, zal die overheid de onteigening gaan uitvoeren. De zaken daartegen belanden uiteindelijk bij de Hoge Raad.” Boogaard vindt dat er bij het opheffen van een dorp staatsrechtelijk niet zoveel komt kijken. “Misschien de vraag of de gemeente nog wel zo mag heten als het gelijknamige dorp wordt weggenomen. Dat is uiteindelijk een bevoegdheid van de gemeenteraad.”