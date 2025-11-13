Onteigenen en onderhandelingen, dit kunnen bewoners van Moerdijk verwachten

Inwoners van het dorp Moerdijk moeten binnenkort met de gemeente om tafel. Het dorp dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor drie grote energiecentrales. Maar voordat de huizen, winkels en scholen tegen de vlakte kunnen, moeten er heel wat bewoners verplaatst worden. Hoe werkt zo’n onderhandeling? En hoe zit het met het onteigenen van huizen? Advocaat en hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans legt het uit: “De wet denkt mee met de burger.”

Sluysmans was niet echt verbaasd toen hij het nieuws over Moerdijk hoorde. “Het was niet helemaal verrassend, het hing al flink wat jaren boven de markt. Maar een heel dorp weg, dat lijkt op iets uit een film — een hele slechte film als je erin zit.”



Volgens de advocaat zijn grote onteigeningsprojecten niet nieuw. “In Den Haag en Rotterdam zijn complete wijken verdwenen. Maar een heel dorp met ruim duizend inwoners, dat is een grote opgave." De bekendmaking van de gemeente dinsdag is pas het begin. Voordat de bulldozers kunnen starten, moeten er nog veel hobbels worden genomen. Bewoners kunnen bezwaar maken, maar Sluysmans verwacht niet dat velen dat ook gaan doen. “De meesten zijn terughoudend, al zijn er altijd een paar die de strijd aangaan.” Laatste kans bij bestemmingsplan

Het belangrijkste moment om bezwaar te maken is bij het ruimtelijk besluit, beter bekend als het bestemmingsplan. “Dat is het moment om ten strijde te trekken voor het dorp. Die procedure wordt dan uitgevochten bij de Raad van State,” legt hij uit. “Maar als het rijk aan alle richtlijnen voldoet, gaat de rechter het plan waarschijnlijk niet tegenhouden.”