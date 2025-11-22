Bryans eenzaamheid zorgt nu bij anderen voor 7 baby's en 4 huwelijken

Zeven baby's en vier huwelijken: het was waarschijnlijk nooit gebeurd als Bryan Vreijsen (33) zich niet eenzaam voelde. De Tilburger deed een kwetsbare oproep op internet: ik ben eenzaam. Inmiddels bracht hij duizenden mensen bij elkaar, met bruiloften en een ware babyboom tot gevolg. "Weer een geboortekaartje op de deurmat", glundert hij trots.

En met succes: hij leerde er zijn vriendin kennen, heeft nu volop vrienden en werkt inmiddels fulltime voor zijn stichting om eenzaamheid te bestrijden. "Het was echt een noodoproep. Nu heb ik soms te veel leuke dingen in mijn agenda", glundert hij.

Depressie, zelfmoordpogingen en tergende eenzaamheid: Bryan deed in 2019 een gedurfde oproep op Twitter. "Ik voel me dagelijks alleen", schreef hij. Een tsunami aan reacties kwam en een website zag het levenslicht: Brabant Maatjes.

Op 11 oktober werd baby Daan geboren. Een kindje van twee deelnemers die elkaar via de stichting Brabant Maatjes leerden kennen. "Ze organiseerden samen activiteiten tegen eenzaamheid. Nu hebben ze een kindje gekregen", vertelt hij trots. "Gewoon een nieuw leven! Hier doe je het toch voor." Dit is dus de zevende baby van ouders die elkaar op die manier leerden kennen.

Meer dan 2000 mensen doen mee met Brabant Maatjes voor meer contacten. "Bizarre cijfers", geeft hij toe. De stichting organiseert workshops, inloopbijeenkomsten, kerstdiners en uitjes zoals een dagje Efteling. Ook zijn er 32 WhatsApp-groepen waar mensen elkaar in hun regio kunnen vinden.

"Ik wilde nooit een grote organisatie. Ik wilde gewoon mijn eigen leven op orde krijgen." Dat hij nu ook anderen kan helpen, had Bryan jaren geleden nooit durven dromen.

Toch zit zijn werk er nog lang niet op. "Heel veel mensen zijn nog eenzaam." Hoe dat komt? "Het is een individualistische maatschappij. Als ik het maar goed heb, is vaak de gedachte. Iedereen loopt elkaar voorbij en mensen praten niet met elkaar."

Zo heeft iedereen zijn eigen reden voor eenzaamheid. "Sommige mensen hebben gewoon geen geld voor een uitje. Anderen kunnen geen oppas regelen voor hun kindje en kunnen daarom niet altijd weg." Ook is er heel veel schaamte over eenzaamheid volgens Bryan. "Veel mensen willen niet op de foto bij onze activiteiten."

Een kleine daad kan volgens Bryan veel verschil maken. Zo was zijn buurvrouw weduwe geworden. "Niemand liep naar haar toe om te vragen hoe het ging. Mensen klaagden alleen over haar. Dat is heftig." En dus ging hij daar regelmatig even op de koffie.

Het leven van Bryan is compleet veranderd. Vorige week was hij jarig. 35 vrienden vierden dat met hem op lichtkunstfestival GLOW. "Ze haalden 300 euro aan cadeaus op om mij te bedanken. Ooit vierde ik mijn verjaardag helemaal alleen."

Ondanks de gezelligheid en al het babygeluk en huwelijken heeft Bryan nog volop plannen met zijn stichting. "De droom is om landelijk te gaan! Mensen uit hun isolement halen, ook buiten Brabant."