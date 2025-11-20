Einde van een tijdperk: zo werd Rico Verhoeven de ’King of Kickboxing’
Rico Verhoeven beëindigt na meer dan twaalf jaar zijn tijd als zwaargewichtkampioen bij Glory. De 36-jarige kickbokser levert zijn titel vrijwillig in om zich te richten op nieuwe kansen binnen de vechtsport. Met dat nieuws komt een indrukwekkend hoofdstuk in zijn carrière ten einde. Zo groeide de Brabander uit van talentvolle jongen uit Halsteren tot misschien wel de grootste kickbokser aller tijden.
Verhoeven zette al vroeg zijn eerste stappen in de vechtsport. Op 7-jarige leeftijd begon hij met karate, en niet veel later volgde kickboksen. Zijn doorzettingsvermogen en talent vielen snel op; hij domineerde wedstrijden op jonge leeftijd en ontwikkelde een fysieke en mentale kracht die hem later vaak van pas zou komen. De basis voor zijn carrière werd gelegd in kleine sporthallen, tussen uitgebreide trainingsuren en de lessen van zijn vader, die zijn eerste trainer was.
Vanaf 2004 was Verhoeven actief op professioneel niveau en maakte naam in grotere organisaties als K-1, It’s Showtime en Superkombat. Hij bouwde ervaring op tegen internationale tegenstanders en werkte gestaag aan zijn ontwikkeling. Hoewel hij in deze periode al indrukwekkende prestaties neerzette, kwam zijn echte doorbraak in 2012 toen hij debuteerde bij Glory, dat zich toen ontwikkelde tot de belangrijkste kickboksorganisatie ter wereld.
Opmars
Zijn eerste jaar bij Glory bracht grote uitdagingen met zich mee, maar ook een flinke stap richting de wereldtop. In 2013 won hij zijn eerste zwaargewichttoernooi door tegen alle verwachtingen in Gökhan Saki en Daniel Ghi?a te verslaan.
Dat succes was het begin van het moment dat zijn leven voorgoed veranderde: op 21 juni 2014 kroonde Verhoeven zich tot wereldkampioen in het zwaargewicht door opnieuw Ghi?a te verslaan. Vanaf dat moment begon een ongekend dominante periode waarin hij in de jaren die volgden keer op keer zijn titel verdedigde.
Reeks titelgevechten
Die reeks bracht hem tegenover vele topvechters. Hij versloeg onder meer Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi, Mladen Brestovac, Anderson 'Braddock' Silva en Jamal Ben Saddik. Toch waren het vooral de gevechten tegen Badr Hari die wereldwijd veel aandacht trokken.
Het spectaculaire gevecht met de Marokkaans-Nederlandse Hari in 2019 in het GelreDome blijft fans bij. Hari sloeg Verhoeven meerdere keren neer, maar de Brabander kwam terug en won alsnog. Dit versterkte zijn imago als een vechter die niet alleen technisch maar ook mentaal onbreekbaar lijkt.
Ook na zijn vele succesvolle titelgevechten bleef Verhoeven actief en ambitieus. Hij won grote Glory-tournaments, waaronder in 2024 de prestigieuze Glory Heavyweight Grand Prix, waarin hij zelfs na een onverwachte knock-down de wedstrijd naar zich toe trok.
Publiek figuur
Buiten de ring ontwikkelde Verhoeven zich tot een publiek figuur dat verder reikt dan de vechtsport. Hij is acteur, ondernemer en betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven.
Nu hij zijn titel neerlegt, sluit Verhoeven een historisch hoofdstuk af. Meer dan twaalf jaar domineerde hij de zwaargewichtdivisie en groeide hij uit tot het gezicht van het kickboksen. Zelf zegt hij dat het geen afscheid is, maar een nieuw begin.