Einde van een tijdperk: zo werd Rico Verhoeven de ’King of Kickboxing’

Rico Verhoeven beëindigt na meer dan twaalf jaar zijn tijd als zwaargewichtkampioen bij Glory. De 36-jarige kickbokser levert zijn titel vrijwillig in om zich te richten op nieuwe kansen binnen de vechtsport. Met dat nieuws komt een indrukwekkend hoofdstuk in zijn carrière ten einde. Zo groeide de Brabander uit van talentvolle jongen uit Halsteren tot misschien wel de grootste kickbokser aller tijden.

Verhoeven zette al vroeg zijn eerste stappen in de vechtsport. Op 7-jarige leeftijd begon hij met karate, en niet veel later volgde kickboksen. Zijn doorzettingsvermogen en talent vielen snel op; hij domineerde wedstrijden op jonge leeftijd en ontwikkelde een fysieke en mentale kracht die hem later vaak van pas zou komen. De basis voor zijn carrière werd gelegd in kleine sporthallen, tussen uitgebreide trainingsuren en de lessen van zijn vader, die zijn eerste trainer was.

Vanaf 2004 was Verhoeven actief op professioneel niveau en maakte naam in grotere organisaties als K-1, It’s Showtime en Superkombat. Hij bouwde ervaring op tegen internationale tegenstanders en werkte gestaag aan zijn ontwikkeling. Hoewel hij in deze periode al indrukwekkende prestaties neerzette, kwam zijn echte doorbraak in 2012 toen hij debuteerde bij Glory, dat zich toen ontwikkelde tot de belangrijkste kickboksorganisatie ter wereld.

Opmars

Zijn eerste jaar bij Glory bracht grote uitdagingen met zich mee, maar ook een flinke stap richting de wereldtop. In 2013 won hij zijn eerste zwaargewichttoernooi door tegen alle verwachtingen in Gökhan Saki en Daniel Ghi?a te verslaan.