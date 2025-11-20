Studenten en docenten Universiteit protesteren tegen Israëlische banden

Op de dag waarop Tilburg University haar verjaardag viert, hielden studenten en docenten donderdag een stil protest. Volgens hen wordt het hoog tijd dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. "Waarom Tilburg dit weigert, is voor ons een raadsel", zegt universitair hoofddocent Michiel Bot.

Studenten hielden een eigen stilteprotest en docenten gekleed in toga en rode kleding vormden met protestborden een lijn op de campus. Zij protesteerden vanwege de banden die de universiteit heeft met de Hebrew University in Israël.

Volgens hen weigert de rector en het College van Bestuur die banden op te schorten, ondanks dat een speciaal opgerichte adviescommissie dit wel adviseert. Dat moet veranderen, vinden zij. "Tilburg University blijft samenwerken met de Hebrew University. Die campus is gedeeltelijk gebouwd op illegaal bezet land. Ook worden daar soldaten opgeleid die actief zijn bij de genocide in Gaza", licht Bot toe.

98e verjaardag

Mensen staan met vlaggen en spandoeken in de gang. Het stille protest is op de geboortedag van de universiteit, ook wel 'Dies Natalis'. De 98e verjaardag die donderdag werd gevierd stond in het teken van de 'kracht van dialoog' en de 'waarde van consensus' in een verdeelde samenleving.