Studenten en docenten Universiteit protesteren tegen Israëlische banden
Op de dag waarop Tilburg University haar verjaardag viert, hielden studenten en docenten donderdag een stil protest. Volgens hen wordt het hoog tijd dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. "Waarom Tilburg dit weigert, is voor ons een raadsel", zegt universitair hoofddocent Michiel Bot.
Studenten hielden een eigen stilteprotest en docenten gekleed in toga en rode kleding vormden met protestborden een lijn op de campus. Zij protesteerden vanwege de banden die de universiteit heeft met de Hebrew University in Israël.
Volgens hen weigert de rector en het College van Bestuur die banden op te schorten, ondanks dat een speciaal opgerichte adviescommissie dit wel adviseert. Dat moet veranderen, vinden zij. "Tilburg University blijft samenwerken met de Hebrew University. Die campus is gedeeltelijk gebouwd op illegaal bezet land. Ook worden daar soldaten opgeleid die actief zijn bij de genocide in Gaza", licht Bot toe.
98e verjaardag
Mensen staan met vlaggen en spandoeken in de gang. Het stille protest is op de geboortedag van de universiteit, ook wel 'Dies Natalis'. De 98e verjaardag die donderdag werd gevierd stond in het teken van de 'kracht van dialoog' en de 'waarde van consensus' in een verdeelde samenleving.
Organisator van het protest en student Rami vertelt dat iedereen die langsloopt zo kan zien dat ze tegen de banden met Israëlische partners zijn, die volgens hem medeplichtig zijn aan genocide. "Onze universiteit viert haar verjaardag, terwijl studenten in Gaza geen opleiding meer hebben. Professoren zijn gedood, studenten zijn gedood..."
'Elke gelegenheid aangrijpen'
Docent Bot vindt het belangrijk dat studenten en docenten zich uitspreken, helemaal op deze dag. "We moeten elke gelegenheid aangrijpen, waarbij mensen bij elkaar komen. We kunnen helaas niet stemmen voor het beleid dat hier gevoerd wordt."
Andere universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit in Nijmegen, hebben wel al de banden met de Hebrew University verbroken. "Waarom Tilburg dit weigert, is voor ons een raadsel. Het heeft waarschijnlijk te maken met de banden tussen de rector en de lobby voor Israël", aldus Bot.
Eerder een brandbrief
Tweehonderd medewerkers van Tilburg University riepen begin oktober het College van Bestuur in een brandbrief op om alle banden met Israëlische universiteiten te verbreken. Het was voor het eerst dat medewerkers van de universiteit zich zo massaal uitspraken tegen de situatie in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.
Eerder besloot het College van Bestuur, op advies van de adviescommissie, de banden op te schorten met de Bar-Ilan University in Tel Aviv en de Reichman University in Herzliya. Deze commissie raadde toen aan om helemaal niet meer samen te werken met universiteiten in Israël.