Politie valt bedrijfspand binnen in Eindhoven op zoek naar drugslab

De politie is donderdagmiddag een bedrijfspand aan de Steenoven in Eindhoven binnengevallen. Vrijdagochtend wordt het pand door zwaarbewapende mannen van de politie bewaakt. Er zijn verschillende speciale teams van de politie aanwezig die drugslabs kunnen ontmantelen.

Een woordvoerder van de politie kan vrijdagochtend nog niet veel duidelijkheid geven over wat er precies aan de hand is. Wel is er bekend dat de inval heeft plaatsgevonden in een lopend onderzoek.

Op foto's is een bus van Seon te zien. Dat is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslabs, opslagplaatsen voor chemicaliën en wietkwekerijen. Maar het is dus onbekend wat er gevonden is.

De politiebewaking kan er wel op wijzen dat er zoiets is gevonden. Als er bijvoorbeeld waardevolle goederen worden ontdekt, zoals onlangs in Standdaarbuiten een lading cocaïne, dan wordt er standaard bewaking op gezet.