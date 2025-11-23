Culturele hotspot in Bladel valt op bij architecten wereldwijd

Bruis, het nieuwe culturele centrum van Bladel, is in de race voor een internationale prijs. Het ontwerp van gemeenschapsgebouw waar je een avondje naar het theater gaat, biebboeken leent en fanatieke biljarters een spannende pot spelen, is zo markant dat het de aandacht van de architectenwereld heeft getrokken.

Bruis werd afgelopen april officieel geopend na een verbouwing die maar liefst vier jaar duurde. Het oude Rabobankgebouw aan het dorpsplein werd grondig onder handen genomen. Een aanzienlijk deel van het pand werd neergehaald met de sloophamer en daarna opnieuw opgebouwd. Materialen uit de gesloopte delen, zoals kozijnen, leidingwerk, metselwerk en installaties, zijn daarbij hergebruikt.

De grote zaal, het zogenoemde auditorium, bleef gespaard. Wel kwam er een nieuw dak met veel glas, zodat er een moderne, transparante ruimte ontstond. Boven de entree aan de marktzijde zijn balkons die letterlijk door de bestaande gevel heen breken. De ramen zijn ook van glas en reiken van vloer tot plafond.

'Het Siena van de Kempen'

Zelfs op een miezerige novemberdag is het gebouw een eyecatcher. Samen met verschillende café-restaurants en terrassen vormt het een kosmopolitisch geheel, iets wat je niet zou verwachten in een dorp met iets meer dan 10.000 inwoners. De makers noemen het plein niet voor niets 'het Siena van de Kempen'.

Wethouder Arnoud van Hulst is verguld met de nominatie. "Op papier zag het er al veelbelovend uit", zegt hij. "En nu we een half jaar open zijn, weten heel veel mensen en verenigingen ons gemeenschapscentrum te vinden. Dit is een bevestiging van de trots die we voelen voor dit mooie gebouw."

Dansen, schaken en schilderen

Volgens de wethouder stond het bij het maken van de ontwerpplannen voorop dat het een open, transparant gebouw moest worden. "De mensen van buiten naar binnen brengen, ontmoeten en verbinden, dat was het motto. En dat is gelukt. Senioren treffen elkaar hier wekelijks, er wordt gedanst, geschaakt en geschilderd. Alles komt samen."

Het Bladelse bouwontwerp is bedacht door architectenbureau GROUP A uit Rotterdam. Bruis dingt samen met imposante gebouwen uit Ecuador, Canada, Duitsland en Australië mee naar de Archello Award in de categorie 'Community Center of the Year'. Stemmen op de vijf finalisten van de internationale architectuurwedstrijd kan tot 1 december.