Dit is waarom automobilisten steeds de fout ingaan: 'Zelfoverschatting'

21 keer betrapt worden op rijden zonder rijbewijs. Of 31 keer betrapt worden op bellen achter het stuur, zoals pas in de provincie Utrecht gebeurde. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen ziet met lede ogen toe hoe sommige automobilisten wel heel erg hardleers zijn en keer op keer de fout in gaan. “Die beller achter het stuur heeft al iets van 9- tot 10 duizend euro aan boetes moeten betalen.”

Ook de automobilist die het woensdag bont maakte bij Roosendaal is geen onbekende van de politie. Hij werd in de afgelopen 7 jaar 21 keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Woensdag crashte hij zijn auto na een dollemansrit, terwijl hij achtervolgd werd door de politie. De boete voor rijden zonder rijbewijs is 370 euro. Bij de tweede keer reken je 500 euro af en moet je aan een rechter uitleggen waarom je opnieuw zonder rijbewijs hebt gereden. De derde keer is opnieuw een hogere celstraf. De maximale straf is zes maanden cel. "Dat is voor mensen die er echt een potje van maken", zegt verkeersofficier Achilles Damen. "Mensen zeggen op een zitting dat ze hun eigen keuzes maken. Dan zeg ik, dat kan wel zo zijn, maar dan is dit het antwoord. Dan kunnen mensen in ieder geval tijdens die periode niet weer de fout ingaan."

"Mensen bijna immuun voor bestraffing."

Wat bezielt automobilisten die steeds weer de fout in gaan? "Voor de man bij Roosendaal kan ik niet spreken, ik ken zijn zaak niet. Maar sommige mensen zijn gewoon ongevoelig voor de straf," zegt verkeersofficier Damen. "Die denken, ik zit de straf wel uit en ga dan gewoon verder." “Het is onvoorstelbaar hoe sommige mensen keer op keer de fout in gaan”, zegt verkeerspsycholoog Tertoolen. “Ze zijn bijna immuun voor bestraffing. Ik was een keer op een cursus voor mensen die dronken achter het stuur waren gekropen. Daar was een man die dronken met zijn auto door een reclamebord heen was gereden. Hij moest een boete betalen, het reclamebord betalen, zijn auto was total-loss, hij moest de cursus betalen en hij moest zelf vrije dagen opnemen. Toch zei hij dat hij gewoon weer dronken in de auto zou stappen. Hij moest toch naar huis.”

"Lak aan regels, alleen eigen regels gelden."