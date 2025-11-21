Levenswerk verwoest door brand, jaar verbouwen in één klap weg
Het levenswerk van een stel uit Uden is in één klap weggevaagd. Een verwoestende brand legde hun 155 jaar oude woonboerderij donderdagavond in de as. "Heel onwerkelijk en heel verdrietig", vertelt de bewoonster aangeslagen. Veertien maanden lang was haar partner al aan het klussen.
"Het ging heel snel", zegt de bewoonster. Meer wil ze liever niet kwijt. Het stel woonde nog niet in de boerderij, vanwege de grote verbouwing die nog aan de gang was.
De woonboerderij aan de Artillerieweg in Uden brandde donderdagavond uit. De vlammen sloegen uit de boerderij. De schade is enorm: het dak is verwoest en de binnenkant is weggebrand. Volgens het Kadaster komt het gebouw uit 1870.
Twee personen zijn naar een ziekenhuis gebracht, onder wie een bewoner. Een politiewoordvoerder weet vrijdagmiddag niet precies wie de andere persoon is, die naar het ziekenhuis is gebracht. "Het is mij niet duidelijk of dat een bewoner is, maar die persoon wilde de brand blussen en is daarbij gewond geraakt", laat ze weten. Verder wil ze niet kwijt hoe het met hen gaat.
'Super triest'
"Dit is heel jammer. Die man heeft daar zijn hart en ziel ingestopt. Het is gewoon weg, zijn levenswerk!", vertelt directe buurman Peer Meijs. "Super triest. Dit gun je geen mens."
"Het was een flinke verbouwing. Heel de boerderij stond op zijn kop", vervolgt de 58-jarige buurman. "Buiten waren ze bezig met bestraten en de dakpannen. Binnen waren de vloeren eruit. Hij was met van alles en nog wat bezig."
Voetbalclub ontruimd
Ook de naastgelegen voetbalclub FC Uden is uit voorzorg ontruimd, volgens wedstrijdsecretaris Hans Smulders. "De kantine is ontruimd en het veld is leeggemaakt. De rook trok over het veld", vertelt hij. Volgens hem waren er zo'n 70 mensen aanwezig.
Bovendien dachten sommige mensen onterecht dat de brand bij de voetbalclub was. "In 1999 is heel onze kantine afgebrand. Een aantal leden had meteen weer nare herinneringen." Smulders kwam vrijdagochtend kijken bij de boerderij. "Dit is dramatisch, na zoveel werk."
"De vlammen sloegen al snel uit het dak. Binnen tien minuten stond het in lichterlaaie", weet buurtbewoner Ton van Os. "De verbouwing zou nog even duren. Eind volgend jaar zou het eigenlijk af moeten zijn."
Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.