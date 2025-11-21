Levenswerk verwoest door brand, jaar verbouwen in één klap weg

Het levenswerk van een stel uit Uden is in één klap weggevaagd. Een verwoestende brand legde hun 155 jaar oude woonboerderij donderdagavond in de as. "Heel onwerkelijk en heel verdrietig", vertelt de bewoonster aangeslagen. Veertien maanden lang was haar partner al aan het klussen.

"Het ging heel snel", zegt de bewoonster. Meer wil ze liever niet kwijt. Het stel woonde nog niet in de boerderij, vanwege de grote verbouwing die nog aan de gang was.

De woonboerderij aan de Artillerieweg in Uden brandde donderdagavond uit. De vlammen sloegen uit de boerderij. De schade is enorm: het dak is verwoest en de binnenkant is weggebrand. Volgens het Kadaster komt het gebouw uit 1870.

Twee personen zijn naar een ziekenhuis gebracht, onder wie een bewoner. Een politiewoordvoerder weet vrijdagmiddag niet precies wie de andere persoon is, die naar het ziekenhuis is gebracht. "Het is mij niet duidelijk of dat een bewoner is, maar die persoon wilde de brand blussen en is daarbij gewond geraakt", laat ze weten. Verder wil ze niet kwijt hoe het met hen gaat.