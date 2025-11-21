Acht peperdure paradepaardjes met grof geweld uit fietsenzaak gestolen

"Het zal toch niet?", dacht Erwin Rings toen hij donderdagnacht gebeld werd door de alarmdienst. Maar het was wel zo. Dieven zijn weer met grof geweld zijn fietsenzaak binnengekomen. De buit: 'acht peperdure fietsen, mijn paradepaardjes', zegt Erwin aangeslagen. "Die fietsen zijn samen 70.000 euro waard."

Rings is niet alleen een bekende fietsenwinkel in Goirle, maar is ook bekend bij liefhebbers in de verre omgeving. Naast gewone stadsfietsen verkopen ze exclusieve exemplaren. In de zaak hangen dan ook tig foto's van hun exclusieve clientèle. Denk aan Guus Meeuwis, Leo Alkemade en Frans Bauer, maar ook Nederlandse toprenners als Gerben de Knegt en Boy van Poppel.

"Daar stond ons pronkstuk, nu zie je alleen nog een standaard en glasscherven."

In januari bestaat de zaak 40 jaar en er werd gewerkt aan een spetterend uiteinde en knallend nieuwjaar om dit jubileum te vieren. De zaak stond daarom vol met bijzondere maar ook dure fietsen. Leuk voor de klanten om naar te kijken en in potentie goede handel voor Rings om een mooie omzet te draaien, te beginnen met komende Black Friday.

Een glasscherf in een zadel en duizenden op de grond (foto: Wilco Zonneveld)

Met een brok in de keel kijkt eigenaar Erwin nu naar een half lege zaak vol glassplinters en politielint. "Kijk hier stond ons topstuk" en hij wijst naar de lege standaard direct bij binnenkomst van de winkel. "Ze hebben voorwerk gedaan. Ze wisten precies wat ze moesten hebben. Ze hebben niet in het donker lukraak fietsen uitgekozen maar hebben de kostbaarste fietsen eruit gepikt en goedkopere laten staan."

" Met zware staven en pikhouwelen zijn ze tegen de etalageruit tekeer gegaan."

'Ze' verwijst naar de vier dieven die op beveiligingscamera's te zien zijn. Voor middernacht is op diezelfde camera's te zien hoe twee mannen de winkel van buiten verkennen. Een uur later komen vier mannen terug om met zware staven en pikhouwelen een raam van Rings in te slaan. Binnen een paar minuten worden de acht fietsen buiten klaargelegd om meegenomen te worden.

De ingeslagen ruit is afgedekt op de grond liggen de scherven nog (foto: Wilco Zonneveld)

Het is niet de eerste keer dat dieven hun slag slaan bij deze fietsenzaak. Tien jaar geleden was het ook raak en verdwenen tien fietsen die nooit meer teruggevonden zijn. Net als de inbrekers zijn die spoorloos verdwenen. De schade was toen ongeveer een ton. Een jaar later werd het kunstje nog eens herhaald, maar werden de daders gestoord waardoor ze de buit moesten achterlaten.

"De dieven hebben een enorm traject afgelegd met de gestolen fietsen."