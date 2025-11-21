Fietsers glijden massaal uit op gladde stenen, gemeente komt in actie

Er komt snel een einde aan de gladde en schuine tegels op de Markt in Den Bosch. Vooral de schuin aflopende stoeprand zorgt voor veel valpartijen. "Dat probleem wordt nu snel opgelost", weet fractievoorzitter van VOOR Den Bosch, Joep Gersjes. "Nog voordat het Glazen Huis van 3FM hier neerstrijkt, is dit probleem verholpen."

Een maand geleden stelde Gersjes vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de vele ongelukken op de Bossche Markt. Het ging vooral om fietsers die onderuit gingen, zeker als het geregend had. "Nu is mij beloofd dat er volgende week al werk van wordt gemaakt. De stoeprand wordt komende week al opgeruwd. Ze zijn dan niet langer glad. Ook niet wanneer het regent."

"Daarna gaan ze de stoeprand gelijk maken met de straat", vertelt het raadslid. "Het is niet zeker of dit lukt voordat het Glazen Huis op de Markt staat."

Druk op de Markt door Glazen Huis

De gemeente vindt het belangrijk dat de veiligheid op de Markt snel verbetert. Op 18 december staat daar het Glazen Huis van NPO 3FM, waardoor er veel drukte op de Markt verwacht wordt.

De verwachting is dat het gevaar door gladde tegels en de oneffen stoeprand dan opgelost is. De gemeente vindt het ook belangrijk dat de Markt er dan netjes bij ligt zonder straatmakers met zware apparatuur, om een mooi visitekaartje te zijn die dagen.

Marktkooplui en winkeliers zien al lange tijd valpartijen door gladde tegels. Het bleef niet bij blauwe plekken. Geregeld moest een ambulance komen, omdat fietsers iets braken bij de valpartij.