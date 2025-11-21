Sinterklaas inspecteert schoorstenen vanuit een luchtballon: 'Leek me leuk'

Een bijzondere bouwkundige keuring van tientallen schoorstenen in Breda. Niet een bouwspecialist, maar de enige echte Sinterklaas voer met een luchtballon over de stad om te kijken hoe hij en zijn Pieten de cadeautjes door de schoorstenen krijgen. "Het leek me wel een leuke manier om de schoorstenen in Breda en omgeving te controleren."

Sinterklaas kreeg het aanbod van ballonvaarder Ad Ballon om samen met wat Pieten op deze bijzondere manier de Bredase daken te inspecteren. Dat leek de Sint een goed plan en zo geschiedde. Het leverde grappige, maar ook aandoenlijke momenten op. Het begon er al mee dat de mijter bij het instappen achter dikke kabels bleef hangen. Het mandje onder de luchtballon was voor de gelegenheid versierd met ballonnen en heel veel cadeautjes. Dit trok veel bekijks onderweg.

De ballon voer expres vrij laag over de bebouwing, om goed te kunnen zien hoe het met de kwaliteit van de daken was gesteld. Al snel werd het opmerkelijke gezelschap herkend, zeker toen basisschool De Wegwijzer in Teteringen in zicht kwam. Er ontstond grote commotie op het schoolplein en er werden meteen sinterklaasliedjes ingezet. Vanuit de mand werd er enigszins ontroerd, druk gezwaaid en met pepernoten gestrooid.

Na een uur varen werd de daling ingezet. De daken in Breda en omgeving konden op de goedkeuring van de Sint en zijn Pieten rekenen. "Het is een geweldige ervaring om zo de boel te inspecteren. Er is veel veranderd. Sommige daken zijn gladder geworden doordat er zonnepanelen op liggen en soms is de schoorsteen gewoon verdwenen", zegt Sinterklaas.

Hij vervolgt: "Ik zag ook dat de luisterpieten heel tactisch zitten opgesteld. Samen met hen zorgen we ervoor dat de pakjes op 5 december altijd goed terecht komen."

Ondanks dat de Sint genoot van deze bijzondere inspectie, gaat hij de komende weken gewoon weer met zijn paardje Ozosnel op pad. "Het beestje heeft ook zijn beweging nodig."