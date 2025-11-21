Rico Verhoeven zoekt naar nieuwe uitdaging in vechtsport en wil naar UFC

Rico Verhoeven wil zijn vechtsportcarrière mogelijk voortzetten in de UFC, de grootste vechtsportbond ter wereld. De 36-jarige kickbokser uit Halsteren maakte donderdag bekend te stoppen bij kickboksorganisatie Glory.

"De UFC is een van de partijen waar we mee in gesprek zijn", vertelt Verhoeven in een videogesprek met de NOS , terwijl hij op een filmset zit in Londen. "Het is een mooie sport, die nu op mijn pad kan komen."

Verhoeven deed donderdag vrijwillig afstand van zijn wereldtitel in het zwaargewicht bij Glory en stopte daarmee ook bij die organisatie. De vechtsporter veroverde in 2014 de titel en verdedigde die daarna dertien keer succesvol.

Oud-Nederlands kampioen MMA

Verhoeven stopt niet als vechtsporter, maar zoekt een nieuwe uitdaging. Mogelijk dus de UFC, de grootste MMA-organisatie (mixed martial arts) ter wereld. Hierin doe je niet aan één bepaalde vechtsport, maar combineer je technieken uit disciplines, zoals kickboksen, worstelen en boksen.

"Ik denk ook dat ik het goed zou kunnen, ik heb een hele tijd op MMA getraind en ook geoefend op het worstelen op de grond", zegt Verhoeven. "Daarnaast ben ik in die sport Nederlands kampioen geweest bij de amateurs en de profs. Ik weet dus waar ik mee te dealen heb."