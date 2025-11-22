Inwoners Volkel bezorgd over drones boven vliegbasis: 'Best wel eng'

Inwoners van het dorp Volkel zijn geschrokken van de drones die vrijdagavond zijn gezien bij de nabijgelegen militaire vliegbasis. De inwoners zagen het wel aankomen, maar met alles wat er in de wereld gebeurt, vinden zij het geen fijne gedachte. "Het is best wel eng", bekent Annet.

"Ik ben er niet gerust op met alles wat er in de wereld gebeurt. Je weet niet wat er boven ons hoofd hangt", zegt ze bezorgd. "Voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen hoop je niet dat er een oorlog komt."

"Ik vind het niet fijn", reageert Ellen op het nieuws dat er vrijdagavond tien drones zijn gezien op vliegbasis Volkel . Een normale zaterdagmiddag op het dorpsplein voelt ineens heel anders voor haar.

Waarom zijn ze bezorgd?

Annet maakt zich ook ongerust over de drones. "Het komt steeds dichterbij. Eerst vlogen er drones in België en nu in ons eigen Volkel. Ik vind het best wel eng en heftig", vertelt ze. Ook Piet vindt het geen fijn idee. "Het is verontrustend. Je weet niet waar ze vandaan komen. Het is niet fijn en zeker niet boven een vliegbasis. Amateur of geen amateur, ik hoef ze niet boven me", zegt hij.

Bij Harrie zit de angst er zaterdag minder in. "Het zat er al aan te komen dat ze naar Volkel zouden komen. Ik kan me er nog niet echt druk over maken, want dan heb je geen leven meer", vindt hij. Over één ding zijn de inwoners van Volkel het wél eens: Defensie mag de drones van hen uit de lucht schieten.

Uit de lucht schieten een goed idee?

"Ze mogen ze van mij mooi uit de lucht schieten. Ik heb er geen last van", zegt Harrie. "Zodra ze de drones uit de lucht kunnen halen, is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk informatie inwinnen", vindt Piet.

Annet denkt dat Defensie handelt zoals nodig is. "Ze zullen het niets voor niets doen", zegt ze. Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk laat aan Omroep Brabant weten dat zij ingegrepen hebben en dat blijven doen. Hoe ze dat deden wil hij niet kwijt, omdat "mogelijke tegenstanders dan ook weten wat voor type wapens we in zo'n situatie inzetten." Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is er geschoten.

Een woordvoerder van de gemeente Maashorst laat aan Omroep Brabant weten dat zij op de hoogte zijn gebracht door de Luchtmacht van de drones bij vliegbasis Volkel. "Defensie heeft ons, de politie en het Openbaar Ministerie bijgepraat", zegt de woordvoerder. "We zijn alert."