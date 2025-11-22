Drones gesignaleerd boven vliegbasis Volkel, luchtmacht zet wapens in

Boven vliegbasis Volkel zijn vrijdagavond meerdere drones gespot. Dat meldt het Ministerie van Defensie zaterdag. Personeel van de Koninklijke Luchtmacht heeft vanaf de grond wapens ingezet om de drones neer te halen. De drones zijn vertrokken en niet teruggevonden.

Hoe nu verder? Na de melding zijn de Koninklijke Marechaussee en de politie op de hoogte gebracht. Zij doen verder onderzoek. Het is niet duidelijk waarom de drones boven en rondom de vliegbasis vlogen.

Vrijdagavond tussen zeven en negen uur werden de drones boven de vliegbasis gezien door bewakers. Dat staat in een bericht dat Defensie zaterdag deelt. De bewakers hebben de drones met het blote oog gezien, bevestigt een woordvoerder van Defensie. Er zou volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee ook op de drones geschoten zijn. Met welke middelen allemaal is opgetreden, willen ze om veiligheidsredenen niet zeggen.

Op X benadrukt demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk dat drones vanwege de veiligheid verboden zijn boven vliegvelden en militaire bases. "Bij militaire locaties zijn drones niet de bedoeling. Waar nodig treden we op", schrijft hij.

Waar zijn ze nog meer gespot?

Begin november werden er meerdere drones gespot boven de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Ook in Europese landen als Denemarken, Roemenië, Duitsland en België zijn de laatste weken drones gespot op luchthavens en legerbases. Ze zorgen overal voor hinder, omdat het vliegverkeer wordt stilgelegd. Bovendien veroorzaken ze onrust.

In bijna alle gevallen kwamen de drones uit het niets en verdwenen ze in het niets. Op die ene keer na dan. Want op 10 september drongen drones het Poolse luchtruim binnen. F35's van vliegbasis Volkel werden gealarmeerd en schoten ze neer. De drones bleken ongewapend. Vermoedelijk waren ze van het Russische leger.

Staatssecretaris Gijs Tuinman zei eerder dat er genoeg is om drones te bestrijden. "Die gelaagde luchtverdediging hebben we gewoon op orde, alleen moeten we er meer van hebben." Minister Brekelmans zei onlangs in de Tweede Kamer dat we bij onbekende drones ook niet meteen in paniek moeten raken en alles uit de kast trekken.

Waarom is Volkel zo belangrijk?

Vliegbasis Volkel is een van de belangrijkste bases van de Koninklijke Luchtmacht. Het is de thuisbasis van de F-35 gevechtsvliegtuigen van de Luchtmacht en speelt een grote rol in training, luchtbewaking en internationale NAVO-missies. Op het terrein ligt ook een zwaar beveiligde munitiebunker waar volgens meerdere bronnen Amerikaanse kernwapens worden opgeslagen, al bevestigt Nederland dat officieel niet.