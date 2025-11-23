Beb (76) houdt van afval rapen en nu gaat dat nog wat makkelijker

"Wij zijn de gemeente met elkaar", zegt Ossenaar Rinus de Jong. Een paar jaar geleden begon hij met het prikken van afval in zijn wijk de Ruwaard. Samen met zijn medemens wil hij de verantwoordelijkheid voor de wijk pakken. De schouders eronder. En als de zakken te zwaar zijn, dan wordt daar ook gewoon iets vernuftigs op bedacht.

"Ergeren kost veel meer energie dan het opruimen", zegt Rinus wijs. In 2017 begon hij met wat uiteindelijk de groep van Ruwaard Schoon zou worden. De naam van de opruimgroep liegt er niet om: het zijn tientallen vrijwilligers die met de stok in de aanslag door de wijk trekken om afval te ruimen. Ook al is dat voor sommigen hartstikke zwaar.

"Dit is van 20 minuutjes rapen", laat Rinus zijn afvalzak zien. Hij zit al bijna vol, vooral met plastic. "Moet je je voorstellen dat je daar uren mee zeult", zegt hij. Hij legde zijn dilemma bij de leerlingen van middelbare school Het Hooghuis Zuidwest, die met de opdracht aan de slag gingen. Met 50 prachtige afvalkarretjes als resultaat. "Dat is heel wenselijk, vooral voor mensen die wat ouder zijn en beperkingen hebben", zegt Rinus. Zoals Beb van Gessel, die met haar 76 jaar soms toch wat problemen kreeg met tillen. "Een verademing", noemt ze het. "Het is gewoon leuk om te doen nu."

"Dit is héérlijk."